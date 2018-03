Nikita Chruschtschow (Steve Buscemi, links) und seine Kollegen aus dem Politbüro lösen das Problem des toten Stalin auf je eigene Art. (dpa)

Keine Atempause, Geschichte wird gemacht: Im März 1953 kippt Diktator Josef Stalin in seinem Arbeitszimmer um und stirbt wenig später an den Folgen eines Schlaganfalls. In den folgenden Tagen rangeln die Männer des Politbüros um Nachfolge und Erbe des toten Langzeit-Diktators. Soweit, so die nüchternen historischen Fakten.

Und nun zu „The Death of Stalin“, einem Film, der diese kurze Zeit des post-stalinschen Machtvakuums in eine köstlich böse Satire umformt. Regie führt Armando Iannucci, der auf ironische Verdichtungen des Politbetriebes spezialisiert ist. In Großbritannien wurde seine TV-Serie „The Thick of It“, die die Strukturen des britischen Parlamentarismus aufs Korn nimmt, Kult. für „The Veep“ über eine fiktive US-amerikanische Vizepräsidentin gewann er diverse Auszeichnungen.

Auch in seinem ersten Kino-Langfilm „In the Loop“ (Kabinett außer Kontrolle, 2009) ist er diesem Themenbereich treu geblieben. „The Death of Stalin“ (Der Tod Stalins) ist sein zweites Werk für die große Leinwand; für das von ihm mitverfasste Drehbuch hat Iannucci auf zwei Comic-Vorlagen zurückgegriffen. Das hat dem Film nicht geschadet, denn die Herren Chruschtschow (Steve Buscemi), Molotow („Monthy-Python“ Michael Palin), Beria (Shakespeare-Mime Simon Russell Beale) und Konsorten sind keine Abziehbilder, sondern differenziert ausgestaltete Charaktere. Iannucci verlässt sich auf seine durchweg exquisite Darstellerriege und tut gut daran. Denn sie trägt den Film.

Balancieren auf einem schmalen Grat

Nach dem Tod des großen Führers versucht jeder aus der Clique, seine Position zu sichern, andere zu übertrumpfen und auszustechen. Dabei gilt immer: Was stört mich die Doktrin von gestern, ab sofort gilt das Gegenteil. Bis zu dessen Widerruf jedenfalls. Iannucci inszeniert dieses in autokratischen Regimen übliche Zurechtbiegen von Wahrheit und Rückgrat – aktuell in Ländern wie der Türkei oder Russland zu beobachten – als Abfolge farce-hafter Szenen.

Manchmal haben diese beinahe Slapstick-Qualität, beispielsweise, wenn Stalins Getreue den bewusstlosen Diktator umständlich gemeinsam vom Teppich ins Bett schleppen. Gleichzeitig gelingt es dem Regisseur, auf einem schmalen Grat zu balancieren: Denn die Geschichte, die er erzählt, markiert eines der düstersten Kapitel der Geschichte des 20. Jahrhunderts.

Und so sind viele Szenen komisch und bitter zugleich, denn die menschenverachtende Willkür des sozialistischen Terrorregimes scheint immer durch. Da geriert sich beispielsweise der gefürchtete Chef der sowjetischen Geheimdienste, Lawrenti Beria, auf einmal als Mann des Volkes. Beria, einer der größten Folterknechte der Geschichte, lässt die euphemistisch Säuberungen genannten Massenmorde stoppen und die Gefängnisse öffnen – in der nächsten Szene sieht man, wie ein Erschießungskommando sofort seine Arbeit einstellt.

Verstörende Szenen

Das dokumentiert eine pervertierte, absurde Logik, und das ist trotzdem überhaupt nicht zum Lachen. Gerade noch ist ein Mann tot umgefallen, der nächste in der Reihe hat schon die Augen geschlossen, weil er auf den Kopfschuss wartet. Aber hat Glück. Denn der Henker ist justament in den Feierabend geschickt worden.

Beria markiert die eine Richtung, sein Kontrahent, der sich ebenso aufs Taktieren und Intrigieren versteht, ist der Reformer Nikita Chruschtschow, der 1956 KPDSU-Generalsekretär werden wird. Steve Buscemi spielt ihn zunächst als eher glücklos, manchmal clownesk und beinahe mitfühlend.

Doch nach und nach zeigt er sehr harte Kante, auch gegenüber dem glücklosen Stalin-Nachfolger Georgi Malenkow (Jeffrey Tambor). Schließlich beteiligt er sich maßgeblich an der Entmachtung (und Exekution) Berias. Auch dies ist eine verstörende Szene, bei der Iannucci nicht versucht, der Rohheit irgendetwas Ironisches abzugewinnen.