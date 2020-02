Picquart (Jean Dujardin, links) mag Alfred Dreyfus (Louis Garrel) nicht, weil er Jude ist. Trotzdem will er ihm helfen. (Guy Ferrandis/dpa)

Als sie ihm alles nehmen, hält Albert Dreyfus still. Es ist der 5. Januar 1895, als der französische Hauptmann im Hof der École Militaire vorgeführt wird. Zwei Wochen zuvor hatten die Militärrichter ihn des Landesverrats schuldig gesprochen: Dreyfus soll als Spion für die Deutschen gearbeitet, brisante Interna weitergegeben haben. Im Januar nun wird er öffentlich degradiert.

Die Masse johlt, als ihm die Symbole militärischer Ehren von der Uniform gerissen werden, als sein Säbel zerbrochen wird. Dreyfus indes steht still, aufrecht, bewegungslos; wie er es gelernt hat. Nur seine Wangen beben. „Als hätte man einen gesunden Körper von etwas Verfaultem befreit“, kommentiert ein Offizier die Szene. Dreyfus war Jude; seine unrechtmäßige Verurteilung, die auf gefälschten Beweisen und zweifelhaften Handschriftgutachten beruhte, gilt als größter Justizskandal der französischen Geschichte.

Polanski sieht auch sich selbst als Opfer

Fünf Jahre musste Dreyfus in Isolationshaft auf einer kleinen Insel in Französisch-Guayana ausharren, bis er 1899 nach Paris zurückgeholt wurde. Dass er unschuldig war und der echte Spion ein Offizier namens Esterházy, kam erst weitere sieben Jahre später ans Licht. Wie es dazu kommen konnte, beleuchtet Roman Polanskis Film „Intrige“. Erzählt wird er aus der Perspektive des Offiziers Marie-Georges Picquart (Jean Dujardin), der als Leiter des Geheimdienstes noch nach Dreyfus‘ Verurteilung mit der Aufgabe betraut wird, weitere Beweise für dessen Schuld zu sammeln. Picquart tut das nicht widerwillig.

Er ist Antisemit. Wie viele seiner Zeitgenossen äußert er offen rassistische Ressentiments; als Dreyfus öffentlich degradiert wird, sieht er ungerührt zu. Doch Picquart ist auch ein gewissenhafter Rechercheur – und so stößt er bald auf Unterlagen, die ihn zweifeln lassen: Ist Dreyfus nicht Täter, sondern Opfer eines antisemitischen Komplotts? Polanski inszeniert die Dreyfus-Affäre als spannende Enthüllungsgeschichte – und als akribische Spurensuche.

Picquart, den es tatsächlich gab und der später zum Kriegsminister aufstieg, ist dabei ein interessanter, weil ambivalenter Held: Obwohl er schließlich entschieden um Gerechtigkeit kämpft, sogar seine eigene Karriere riskiert, bleibt eine innere Läuterung aus. Picquart bleibt Judenfeind. Unbefriedigend wenig Aufmerksamkeit hingegen kommt Dreyfus (Louis Garrel) selbst zu. Dass er seine Jahre in Haft detailliert dokumentierte – in Briefen, Zeichnungen und Tagebucheinträgen – ist im Film nur eine Randnotiz. Was die Verurteilung mit ihm machte, nicht beruflich, sondern als Mensch, bleibt weitgehend im Dunkeln.

Mehr zum Thema „Intrige“ „Intrige“ Eine großartige Anmaßung „Intrige“ ist Roman Polanskis bester Film seit Jahren. Doch das in Venedig ausgezeichnete ... mehr »

Polanski arbeitet mit seinem Film ein französisches Trauma auf; gleichzeitig ist es unmöglich, nicht an heutige Whistleblower-Fälle zu denken. Wohl auch deshalb ist „Intrige“ in gleich elf Kategorien für den César, den renommiertesten Filmpreis Frankreichs, nominiert. Ein Umstand, der vor wenigen Tagen für Proteste in Paris sorgte: Mit Anlaufen des Films hatte eine weitere Frau, die Fotografin Valentine Monnier, den Regisseur der Vergewaltigung beschuldigt. 1975 soll er die damals 18-Jährige in der Schweiz missbraucht haben.

Mit seinem Film, der von einem zu Unrecht Verurteilten erzählte, sagte Monnier, wollte Polanski auch sich selbst entlasten. Parallelen zwischen Film und Wirklichkeit musste Monnier indes nicht erst selbst ziehen. In einem Interview zum Film hatte sich Polanski in befremdliche Äußerungen verstrickt: Die Dreyfus-Affäre erinnere ihn an Ungerechtigkeiten, die auch ihm selbst widerfahren seien, mit systematischer Verfolgung sei er vertraut. Aussagen, die einmal mehr die Frage aufwerfen, ob es möglich und überhaupt wünschenswert ist, Werk und Schöpfer zu trennen. Klar ist: Einem gelungenen Film verleiht derartiger Kontext einen faden Beigeschmack.

Weitere Informationen

Zu sehen in den Bremer Filmkunsttheatern.