Den Spatz in der Hand: Die elfjährige Bremerin Eleanor Siagas war Jurymitglied beim "Goldenen Spatz", wo sie Filme bewerten und Schauspieler kennenlernen durfte. (Christina Kuhaupt)

Die Augen der elfjährigen Eleanor Siagas leuchten, sobald sie mit dem Erzählen beginnt. Wo soll sie nur anfangen? Damit, dass sie in der Kinderjury vom „Goldenen Spatz“ neue Freunde fürs Leben gefunden hat? Damit, dass sie sich eine Woche lang wie ein von der Presse belagerter Star fühlte? Oder mit all den Schauspielern, die sie kennenlernen durfte?

Am besten noch viel weiter vorne. Nämlich mit der Bewerbung. Jedes Jahr sucht das Kinder-Medien-Festival „Goldener Spatz“ Kinder aus ganz Deutschland, der Schweiz, Südtirol, Österreich, Liechtenstein, Belgien und Luxemburg für eine Kinderjury, die im Rahmen des Festivals Filme bewertet und am Ende ihre Sieger in unterschiedlichen Kategorien kürt. Erst wollte Eleanor sich gar nicht bewerben. „Ich dachte, das wird eh nix“, sagt sie. Immerhin bewerben sich jedes Jahr mehrere Hundert Kinder (2019 waren es mehr als 750). Aber dann, einen Tag vor Bewerbungsschluss, entschied sie sich um. Sie füllte einen Fragebogen zu ihren Lieblingsfilmen und ihrem TV-Verhalten aus und schrieb eine Filmkritik zu einem ihrer liebsten Filme: „Hachiko“ mit Richard Gere, in dem es um eine besondere Freundschaft zwischen Mensch und Hund geht. „Bei Hachiko musste ich sehr viel weinen“, sagt Eleanor. „Aber genau das macht für mich einen guten Film aus – dass man so richtig mitfiebert.“

Auf der Liste ihrer Lieblingsfilme stehen viele Filme, die ein bisschen traurig sind. Der Disneyfilm „Oben“ zum Beispiel, „Die fabelhafte Welt der Amelié“ oder auch „Forrest Gump“. Den Film guckt die Familie jedes Jahr zu Silvester und isst dabei Sushi. „Und jedes Jahr habe ich wieder vergessen, was man aus Shrimps alles machen kann“, sagt Eleanor und spielt damit auf eine bekannte Szene aus dem Film an. Oftmals finden Zitate aus Filmen auch Einzug in den Alltag der Familie. „Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen“ aus „Forrest Gump“ zum Beispiel oder – etwas weniger tiefgründig – „Heul leise“ aus „Fack ju Göhte“.

Insgesamt spielen Filme in der Familie Siagas eine große Rolle. Sonnabends stehen regelmäßig Filmabende mit Popcorn auf der heimischen Couch auf dem Programm, die Filme sucht die Familie gemeinsam aus – auch, wenn nicht immer alle von Anfang an vollends von der Wahl überzeugt sind: „Ich bin dann oft hinterher überrascht, wie gut einige Filme sind, die ich eigentlich gar nicht sehen wollte – ‚Bohemian Rhapsody‘ zum Beispiel“, sagt Eleanor.

31 Beiträge bewertet

Wenn es um Filme geht, gibt sie zu, sei sie manchmal schon ein kleiner Besserwisser. Sie mag es, über die Inhalte zu sprechen und ihrem Umfeld mitzuteilen, was Regisseure und Drehbuchautoren ihrer Meinung nach hätten besser machen können. Das erkannten auch die Macher des „Goldenen Spatz“ – und wählten die junge Bremerin als Mitglied für ihre Kinderjury aus.

Insgesamt 31 deutschsprachige Filme und Fernsehbeiträge – lange und kurze, Unterhaltungs- und Informationsinhalte – haben Eleanor und die anderen Jurykinder sich im Laufe einer Woche angesehen und im Anschluss diskutiert. Darunter waren Filme wie „TKKG“, der von den Kindern auch den Preis für den besten Langfilm erhielt, oder die Informationssendung „Wissen macht Ah!“, die sich in ihrer Folge „Ein Pfund Gehacktes“ mit dem Thema Gefahren im Internet auseinandersetzt. Eleanor selbst gehört zu der Gruppe, die am Ende den Preis in der Kategorie „Serie/Reihe Live-Action“ überreichte. Preisträger war „Ein Fall für die Erdmännchen: Die Detektivprüfung“. Die Serie dreht sich um die beiden Erdmännchen Jan und Henry, die gerne Kriminalfälle lösen, und hat laut der Jury unter anderem den Sieg verdient, weil sie „den Humor von Groß und Klein trifft“.

Mit Klemmbrett und Konzentration

Ausgestattet mit einem Klemmbrett und jeder Menge Konzentration mussten die Jury-Kinder die Filme bewerten. Denn wer denkt, beim „Goldenen Spatz“ wird eine Woche lang herumgealbert, der irrt. „Es war schon auch anstrengend“, sagt Eleanor. Alle hätten ihre Aufgabe trotz des Spaßes, den sie dabei hatten, sehr ernst genommen. Bis zu acht Stunden am Tag verbrachten die Kinder im Kino und in Besprechungen. Sie mussten sogar einen Eid ablegen, dass sie bis zur großen Preisverleihung keinen Außenstehenden in die Wahl ihrer Sieger einweihen. Für die Teilnahme mussten die Kinder aus Bundesländern, in denen noch keine Ferien waren, von ihren Schulen freigestellt werden. So auch Eleanor. Sie hatte Glück, ihre Schule gab ihr das Okay. Und gelernt hat sie auch einiges beim „Goldenen Spatz“. Mehr zum Thema Datenschutz zum Beispiel oder wie ein Animationsfilm entsteht. „Die Kinder sammeln beim Goldenen Spatz Erfahrungen fürs Leben“, sagt Eleanors Mutter Elena Petri-Siagas. „Ich hoffe, dass Eleanor in ihrem Leben noch viele Abenteuer erlebt, aber das war schon ein ganz großes.“

Ob sie auch als Erwachsene etwas mit Film machen will? Vielleicht. Dann allerdings vor der Kamera als Schauspielerin. Doch auch eine Karriere als Krankenschwester hat Eleanor noch nicht ganz ausgeschlossen. Bis es soweit ist, hat sie aber ja noch jede Menge Zeit. Und wie lehrte uns schon Forrest Gump? „Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen – man weiß nie was man kriegt“.

Zur Sache

Der Goldene Spatz

Das Deutsche Kinder-Medien-Festival „Goldener Spatz“ gibt es sei 1979. Es fand lange im zwei-Jahres-Rhythmus statt, seit 2008 wird es jährlich in Erfurt und Gera veranstaltet. Es richtig sich an Kinobesucher und an Fachpublikum. Es ist aber vor allem die Kinderjury, die eine besonders wichtige Rolle beim Festival spielt. 25 Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren sehen sich über mehrere Tage alle Wettbewerbsbeiträge an, diskutieren ausgiebig über sie und küren am Ende ihre Sieger in den Kategorien Langfilm, Kurzfilm, Serie/Reihe Live-Action, Information/Dokumentation und Unterhaltung. Außerdem vergeben die Kinder einen Preis an ihren liebsten Darsteller/Moderator. Fünf weitere Kinder (zehn bis 12 Jahre) beschäftigen sich mit der Bewertung digitaler Medienangebote. Bei der offiziellen Preisverleihung am Ende des Festivals sind es auch die Kinder, die die Preise übergeben. Für die Kinderjury kann man sich bewerben. 2020 findet das Festival vom 24. bis zum 30. Mai statt. Bewerbungen sind ab Dezember möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.goldenerspatz.de