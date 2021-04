Erstmals nur im Stream: das Bremer Filmfest 2021. (Felix Mueller)

Die Veranstalter des sechsten Filmfest Bremen (14. bis 18. April) ziehen eine positive Bilanz. Digital sei es gelungen, trotz Corona viele Menschen zu erreichen und zu mobilisieren, sagte Festivalleiter Matthias Greving am Montag über das erstmals virtuell ausgerichtete Fest. Auch Programmleiterin Ilona Rieke zeigte sich zufrieden. „Durch die Treffen im Netz war internationale Beteiligung und Begegnung in einer ganz neuen Art und Weise erreichbar“, sagte sie. Die Veranstalter teilten mit, auch die kommende Ausgabe 2022 teilweise online abhalten zu wollen. 256 Filme aus 44 Ländern gehörten in diesem Jahr zum Programm des Bremer Filmfests. Noch bis zum 25. April können die Gewinnerfilme auf der Homepage des Filmfests angesehen werden.