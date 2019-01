Hilflose Herrscherin: Olivia Colman als britische Königin Anne. (Twentieth Century Fox/Atsushi Nishijima)

Während auf dem Schlachtfeld Tausende Soldaten sterben und das kriegsmüde Volk um Frieden bettelt, streichelt Königin Anne ihr Kaninchen. „Heute ist Hildebrands Tag“, erklärt sie ihrer neuen Kammerzofe Abigail, streicht gedankenverloren über das flauschige Fell. 17 weiße Kaninchen hat Anne in ihrem Schlafgemach um sich, oft befreit sie die Tiere aus ihren Käfigen, lässt sie durchs Zimmer hoppeln. Jedes von ihnen hat einen Namen, jedes von ihnen steht für eines der 17 Kinder, die die Königin verloren hat. „Mit jedem Tod stirbt ein wenig von dir mit", sagt sie leise zu Abigail.

Die Kaninchenszene im Schlafzimmer, sie ist eine von sehr vielen Szenen des für zehn Oscars nominierten Films „The Favourite“, die zwischen Tragik und Komik, zwischen Ernst und Irrsinn changieren. Der Film spielt zu Beginn des 18. Jahrhunderts, am englischen Hof regiert Königin Anne (Olivia Colman). Offiziell zumindest. Tatsächlich ist die Regentin eine gebrochene Frau, die so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, dass sie von der Welt um sich herum kaum etwas mitzubekommen scheint. Ihre vielen Fehlgeburten haben sie gezeichnet, sie ist ständig müde, leidet an Gicht.

Die Entscheidung über Krieg und Frieden, Leben und Tod überlässt sie anderen. An ihrem Krankenbett streiten sich Whigs und Tories; die einen wollen den Krieg mit Frankreich beenden, die anderen weiterkämpfen. Die Königin sitzt zwischen den Fronten, starrt ins Leere. In einer der zähen Verhandlungen fragt sie unvermittelt: „Welches Land ist das noch mal?“

Die einzige Person, die zu Anne durchdringt, ist Sarah Churchill (Rachel Weisz), die Herzogin von Marlborough. Die ist nicht nur die engste Vertraute der Königin, sie ist auch ihre Liebhaberin. Und eine äußerst eifersüchtige noch dazu. Als die neue Zofe Abigail (Emma Stone) am Hof auftaucht und Anne langsam näherkommt – erst in guten Gesprächen, dann auch körperlich – bekommt sie Sarahs Zorn zu spüren. Doch die so brav wirkende Abigail weiß sich zu wehren. Beide wollen Anne um jeden Preis für sich gewinnen, ihr „Favourite“ sein: ihr Liebling.

Niemand ist sympathisch

Regisseur Yorgos Lanthimos erzählt seinen Film als bizarre, brutale, vulgäre und wahnsinnig unterhaltsame Ménage-à-trois. Die beiden konkurrierenden Frauen bekriegen sich nicht offen, sondern vornehm lächelnd, sie quälen einander mit spitzen Bemerkungen, lassen verbale Giftpfeile fliegen. Dazwischen steht Königin Anne und weiß nicht, wie ihr geschieht, schwankt zwischen Apathie, hemmungslos ausgelebtem Selbstmitleid und plötzlichen Wutanfällen. Dass es ein großes Vergnügen ist, sich das 120 Minuten lang anzusehen, ist nicht nur den opulenten Kostümen und prachtvollen Kulissen zu verdanken, sondern vor allem dem virtuosen Spiel der drei Hauptdarstellerinnen.

Niemand, aber auch niemand in diesem Film ist sympathisch. Trotzdem nehmen diese drei Frauen von Beginn an gefangen, jede von ihnen ist auf ihre eigene Art von bezaubernder Scheußlichkeit. Rachel Weisz brilliert als grandios bösartige Sarah, Emma Stone als unerwartet hinterlistige Abigail, die sichtlich Spaß an den immer grausameren Machtspielchen hat. Die größte Anerkennung aber muss Olivia Colman als leidender Königin gebühren: Innerhalb von Sekunden schaltet sie von kindlicher Freude zu tiefer Verzweiflung, ist mal anrührend hilflos, mal abstoßend unselbstständig.

Als ein Orchester für die Königin spielt, ist Anne wie hypnotisiert von den schönen Klängen. Lächelnd, wie in Trance, betrachtet sie das tanzende Paar, wirkt zum ersten Mal, als könne sie doch noch so etwas wie Glück empfinden. Plötzlich, die Kamera hält voll drauf, füllen sich ihre Augen mit Tränen, ein Schatten legt sich über ihr Gesicht. „Aufhören!“, brüllt sie immer wieder, die Tänzer erstarren, die Musik verstummt. Der kurze Moment der Freude, verpufft.

Sein neuer Film gilt als der zugänglichste von Regisseur Yorgos Lanthimos, der mit düsteren Dramen und schrägen Satiren wie „Alpen“ oder „The Lobster“ bekannt wurde. „The Favourite“ könnte ihm seinen ersten Oscar bescheren. Nominiert ist der Film in zehn Kategorien, unter anderem als bester Film. Auch Colman, Weisz und Stone winkt ein Preis. Hochverdient wäre jeder einzelne von ihnen.