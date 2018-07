Das Quiz vor jeder Sneak Preview ist sein Ding: Marc Sifrin. (Frank Thomas Koch)

Eine Sprecherin berichtet aus dem Off von Unruhen, den schwersten in der Geschichte Kaliforniens. Dunkle Gestalten huschen durchs Bild und kippen ein Auto um. Ein Schriftzug schwebt herein: "Los Angeles 2028". In den mittleren Reihen des mit 170 Zuschauern gefüllten Kinosaals wird getuschelt. "Nee, von dem Film hab ich noch nichts gehört", flüstert jemand. Wer vor Beginn der Sneak Preview auf der Facebookseite der Schauburg nachgeschaut hat, weiß, dass es sich um einen englischsprachigen Thriller mit einer FSK-12-Freigabe handelt. Nichts über den Film zu wissen habe jedoch seinen Reiz, wie Marc Sifrin, der Moderator der Sneak Preview, sagt: "Hier sehen die Zuschauer Filme, die sie sich sonst vielleicht niemals angucken würden". So wie den Thriller "Hotel Artemis", der am vergangenen Montag in der Sneak Preview lief.

Die Idee, einen Film vor dem offiziellen Kinostart zu zeigen und die Zuschauer nicht zu informieren, was sie erwartet, schwappte Anfang der 1990er-Jahre aus den USA nach Deutschland. Damals etablierte Manfred Brocki, heute Geschäftsführer der Bremer Filmkunsttheater, die "geheime Vorschau" im Europa-Kino in der Bahnhofsvorstadt. Die meisten Filme waren auf Deutsch, wenige in der Originalversion. Zu sehen, ob sie gut oder schlecht ankamen, war nicht nur für Kinobetreiber interessant: "Für Verleiher war das ein guter Indikator, um zu sehen, was man im Marketing verändern könnte", sagt Sifrin, der im Sommer 1998 als damaliger Filmvorführer im Europa-Kino für die Verlosung vor einer Sneak Preview einsprang. Er moderierte diese so unterhaltsam, dass er seit damals das gesamte Vorprogramm der Sneak Preview gestaltet – auch, wenn die Kinos wechselten. Am 27. August feiert er sein 20-jähriges Bühnenjubiläum.

Keinen Bock auf Büroarbeit

Schon als Kind hat der 41-Jährige eigene Kinozeitschriften mit ausgeschnittenen Texten aus Magazinen gebastelt. Später zog es den damaligen Lilienthaler immer wieder für cineastische Ausflüge in Bremens vielfältige Kinowelt. Zum Studium zog er ins Viertel und verdiente sein Geld als Kartenabreißer und Eisverkäufer im Kino. Seit 2006 ist er Teamleiter der Bremer Filmkunsttheater. "Auf Arbeit im Labor oder im Büro hatte ich keinen Bock", erzählt Sifrin, der nach eigener Schätzung zwischen 3000 und 4000 Filme gesehen hat. "Mit Menschen in Kontakt zu stehen und Kino waren schon immer mein Ding".

Jede Sneak Preview beginnt mit einem Quiz. Unterstützung dafür erhält Sifrin seit dem vergangenen Jahr von dem Studenten Francisco Vaz. Vor "Hotel Artemis" führen sie durch ein Bilderrätsel: Die Zuschauer sollen erraten, in welchen Filmen die auf der Leinwand gezeigten Hotels zu sehen sind. "Wer es ahnt, der ruft einfach wild rein", erklärt Sifrin. Wer richtig liegt, erhält einen Gutschein und erläutert, woher das Wissen stammt. So erzählt eine Zuschauerin, die das Setting zu "Ewige Jugend" nach langem Zögern erkannt hat, dass ihr Bruder dort gearbeitet hat. Für gewöhnlich aber hallt die richtige Antwort schon Sekundenbruchteile, nachdem die Frage gestellt, der Soundtrack ertönt oder der Screenshot gezeigt wurde, durch den Saal. "Die Sneak Preview ist die Plattform, die unnützes Wissen belohnt", sagt Sifrin.

Die Leute sehnen sich nach Überraschungen

Was die Schauburg immer montags in der Sneak Preview in Originalsprache zeigt, wählt Theaterleiter Robert Erdmann aus. "Wir haben einen gesunden Querschnitt, jedes Genre ist vertreten", sagt Sifrin. "Die Palette reicht von absolutem Mainstream zu Arthouseperlen." Die meisten Filme werden gut aufgenommen, es gebe aber auch Ausnahmen: Bei "Pieta" etwa hätten die Leute reihenweise das Kino verlassen, erinnert sich Sifrin – obwohl die südkoreanische Low-Budget-Produktion sogar den Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig abräumte. Viel Applaus und viel Gelächter begleitete hingegen "The Lucky One", eine klischeebeladene Nicholas-Sparks-Verfilmung mit Zac Efron, die Sifrin "ganz fürchterlich" fand. Wegen seiner unfreiwilligen Komik nahm das Publikum ihn dennoch begeistert auf. Dass die Zuschauer bis zum Ende des Abspanns im Kino bleiben, käme selten vor. Bei "A War" sei jedoch kaum einer aufgestanden; im regulären Verleih lief das dänische Kriegsdrama dennoch nur mäßig.

Die inzwischen auch durch Streamingdienste riesige Auswahl im Heimkino-Bereich habe zur Folge, dass sich die Leute nach Überraschungen sehnten, vermutet Sifrin. So ist es auch bei Elisabeth Macken, die seit anderthalb Jahren regelmäßig zur Sneak Preview kommt. Ihr gefällt das Publikum, das sich während der Filme – die in den meisten Fällen nach ihrem Geschmack sind – besonders enthusiastisch verhält. Vor allem aber kommt sie wegen des Quizzes: "Es ist witzig, zu sehen, was für Filmfreaks es gibt", erzählt die 71-jährige Bremerin. Andreas Storm hingegen war erst bei vier Sneak Previews. Der Schauspieler lebt in Zürich, doch wenn er seine Familie in Bremen besucht, verbringt er den Montagabend am liebsten in der Schauburg. "Obwohl Zürich eine Kinostadt ist, gibt es keine Sneak Preview", erzählt der 49-Jährige. Ihm gefällt vor allem, dass die Filme in ihrer Originaltonspur gezeigt werden, wie er sagt: "Die deutsche Synchronisation kann ich einfach nicht ertragen."

Sneak-Preview Hot-Spot Bremen

Ihre Blütezeit erlebte die Sneak Preview in der Schauburg vor etwa fünf Jahren. "Damals waren wir immer ausgebucht", erzählt Sifrin. Es hätten sich Schlangen vor der Kasse gebildet. Inzwischen sind bei 270 Plätzen zwischen 150 und 200 Zuschauer die Regel. Manche kommen traditionell in Gruppen, obwohl der Montag in den meisten Kinos der schwächste Tag ist. Gerade an Weihnachten besuchen viele Exil-Bremer die Sneak Preview und erzählen Sifrin, wie sehr sie die Montage in der Schauburg vermissen. "Wir erhalten sogar Postkarten aus Berlin, in denen steht, dass die Sneak dort lange nicht so gut sei wie unsere", sagt der 41-Jährige. Auch weil die Zuschauerzahlen so gut seien, bekomme die Schauburg in den meisten Fällen die Filme, die sie bei Verleihern anfragt.

Nach dem Abspann von "Hotel Artemis" verweilen viele Zuschauer noch bei einem Bier im Foyer oder bei einer Zigarette vor dem Eingang der Schauburg. Sie besprechen, was ihnen am Film gut und was weniger gefallen hat und versuchen, ihre Gesprächspartner von ihrer Meinung zu überzeugen. Denn im Anschluss geht es an die Bewertung des Films. Hierfür stecken sie ihre Eintrittskarte in eine in sechs Kästen unterteilte Holzbox – je nachdem, welche Schulnote sie dem Film geben. "Hotel Artemis" erhält mit 3,3 eine mittelmäßige Bewertung. Von allen in der Sneak Preview gezeigten Werken erzielte vor drei Jahren "Me and Earl and the Dying Girl" die bisherige Bestnote 1,29.

Sein Bühnenjubiläum Ende August möchte Sifrin mit einem Film ganz nach seinem Geschmack feiern, um den er einige seiner Spiele bauen kann. Und das, wie er sagt, "hoffentlich bei vollem Haus."

