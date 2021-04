Auf dieser Fläche könnte in diesem Sommer Kultur stattfinden. (Lankenauer Höft Projektgesellschaft)

Die Eventbühne am Lankenauer Höft kann im Sommer für Kulturveranstaltungen genutzt werden. Das gibt der Betreiber bekannt. Neben dem Sandstrand, der auf dem Gelände in Woltmershausen gerade angelegt wird, stehe demnach eine ungefähr 2000 Quadratmeter große Fläche zur Verfügung, auf der im Sommer Open-Air-Events stattfinden könnten, heißt es. Eine Bühne und Sitzgelegenheiten seien auch vorhanden. Veranstalter, die auf der Suche nach einer Freifläche für ihr Programm seien, können sich bis zum 26. April unter der Mail-Adresse moin@lankenauerhoeft.de melden, am besten unter Angabe der gewünschten Termine, der erwarteten Besucherzahl und der Beschreibung des Programms. Weitere Informationen gibt es unter 0421/64855100.