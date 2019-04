Der Bremer Musiker Flo Mega meldet sich mit neuem Album zurück. (Florian von Besser)

Flo Mega, am Freitag (5.4.) erschien Ihr neues Album „Bäms“ – ein Album für alle, so heißt es auf Ihrer Webseite, „die die Musik brauchen wie den Geruch der Straßen Ihrer Stadt, den Dönerduft, das Wegbier, das Crewtag auf dem Heimweg, den Ingwer-Tee vorm Schlafengehen“. Eine schöne Beschreibung. Wie schafft man es, Wegbier und Ingwertee auf einem Album zu vereinen?

Flo Mega: Ich habe mir beim Machen dieses Albums ehrlich gesagt gar keine Gedanken über Bier und Ingwertee gemacht. Ich habe einen Prozess durchlebt, verschiedene Sachen produziert – weitaus mehr als die zwölf Stücke, die nun auf dem Album sind. Egal was ich anfasse, ich habe immer eine starke eigene Note dabei, die auch über allem steht. Vielleicht versteckt sich darin das Motto Wegbier und Ingwertee: dass ich beides kann. Die Songs handeln viel von Beziehungen, wie immer, haben aber alle verschiedene Impulse. Einige sind in ruhigen Momenten entstanden, andere stehend im ICE. Wir leben eh in einer Zeit, wo die Musik sehr divers ist. Sie kann sowohl Wegbier- als auch ingwermäßig gefühlt werden.

Das kommt darauf an, wie man drauf ist. Man verliert schon sehr viel, wenn man jemanden liebt und derjenige geht. Viele Dinge erscheinen einem aber in so einem Moment so absurd, dass man nur mit gesundem Humor und einer Prise Weisheit eine gewisse Haltung bewahren kann. Wenn ich etwas in einem Stück verarbeite, ist mir wichtig, dass Humor mit reinspielt.

(lacht) Es geht in dem Song letztendlich um ein Gegenüber. Der Arschlochengel ist in diesem Fall eine Frau, aber eigentlich kann jeder ein Arschlochengel sein. Ich war sicher auch schon für Menschen ein Arschlochengel. Das ist ein Mensch, der in dein Leben kommt und mit dem eben nicht alles so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat.

Ich bin sehr sensibel, muss Dinge immer mal wieder ablegen und aus der Entfernung betrachten. Ich habe damals bei Raab einen Kick-Start hingelegt. Ich vergleiche das immer mit den Anden. Wenn man direkt auf 5000 Metern Höhe fliegt, dann ist es ein paar Tage lang echt schwer zu atmen. Aber wenn man langsam hochfährt, dann geht’s. Ein Kick-Start erzeugt eine große Erwartung beim Publikum und bei einem selbst. Ich brauchte für einige Dinge in den vergangenen Jahren länger, um die vielen Sachen nachzuholen, die andere durch einen langsamen Aufbau von Erfolg erlernt haben.

Ganz einfach einen Überblick darüber zu bekommen, wie man das ganze Künstlerdasein am effizientesten macht, eine Albumproduktion zum Beispiel. Oder wie man dafür sorgt, dass nach der Tour genug Geld übrig bleibt, um direkt in den Urlaub zu fahren. Es gibt Leute, die arbeiten non-stop an Sachen und hauen jedes Jahr ein Album raus. Ich gehe nicht gerne in die Massenproduktionen. Eigentlich weiß ich aber auch nicht genau, warum ich für meine Musik so lange brauche. Gisbert zu Knyphausen hat auch so lange gebraucht. Vielleicht liegt es am Alter. Die Konkurrenz ist krass, das Konkurrenzdenken allgemein anstrengend. Viele Künstler müssen mit wenig Budget arbeiten. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir Musiker bald alle Ryanair-Piloten.

Ich habe die Soul Revue ein bisschen abgelegt. Die Big Band, das Handgemachte. Das Schreiben stand beim neuen Album im Vordergrund und auch ich habe neue Trends wie Autotune ausprobiert. Es gab einen Punkt in meinem Leben, da habe ich Musik gemacht, weil ich mich mit ihr identifiziert habe. Ich bin jetzt aber an einem Punkt angekommen, wo ich vielleicht auch ein bisschen darum buhle, im Musikbusiness dazuzugehören – unterbewusst.

Einiges hätte ich eigentlich lieber anders gemacht! Das sage ich auch frei heraus, auch wenn das nicht gut für meine Promo ist. Aber das ist jetzt eine Phase. Man muss aus den Bausteinen, die gerade Sinn machen, das Beste bauen. Das Album war ein schwieriger Prozess. Vieles ist nicht mehr so wie vorher. Und nichtsdestotrotz bin ich sehr zufrieden mit dem Album.

Ganz so märtyrerhaft würde ich es nicht ­bezeichnen, aber in einer gewissen Weise stimmt das. Die Didaktik ist zurück in der ­Musik, was für einen Punk wie mich ein bisschen schwierig ist, weil ich immer vor Didaktik geflüchtet bin. Wir brauchen sie aber, denn der Konsument wünscht sich mehr Sicherheit. Die ist da, wenn jemand sein Handwerk beherrscht. Vor Künstlern, die an die Grenze gehen, haben die Leute mittlerweile eher ein ­bisschen Angst. Das digitale Zeitalter hat eine starke Kälte. Die Leute werden immer cooler, aber vieles ist auch sehr oberflächlich. Jeder Klempner hat mittlerweile ein Gruppenfoto von einem Starfotografen online, inszeniert mit Dreck im Gesicht. Aber das Ganze hat auch etwas Gutes, denn jeder, der zum Beispiel in der Hip-Hop-Szene Autotune benutzen will, muss zumindest auch ein bisschen was draufhaben.

Der ganze Hip-Hop hat sich geändert. Früher war man verpönt auf dem Schulhof, wenn man Hip-Hopper war. Da gab es vielleicht so zehn Leute, die damit was anfangen konnten. Man wurde ein bisschen bewundert, hat aber gleichzeitig nicht dazu gehört. Hip-Hop war ja schon immer stark gegen das Establishment, eine Form von Punk mit einer gewissen Ignoranz. Nur damals noch sehr klein. Heute ist Hip-Hop eine eigene Gesellschaft, viel mehr als eine Kultur, eher wie so ein Stamm, eine eigene Nation. Da gibt es feste Rollen – Philosophen, Künstler, Professoren, Priester, Heilige, Penner. Es ist eine Mitmachkultur mit eigenen Mustern, die komplexer und globaler geworden sind.

Ich bin stolz auf alle Leute, mit denen ich gearbeitet habe, und ich bin da auch sehr offen. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade bei Samy Deluxe sitze und plötzlich kommt Nena rein und sagt zu mir: „Geiler Song, ich sing die Hook“, dann fänd’ ich das cool. Ist leider nie passiert, aber hätte ja sein können.

Es ist in der Tat immer schön, nach Hause zu kommen und im Publikum Leute zu sehen, die man lange nicht gesehen hat. Es macht mich immer unbeschreiblich glücklich, in Bremen zu spielen. Das ist immer ein bisschen wehmütig und endorphinreich zugleich. So, als würde man hundert Fotoalben auf einmal angucken.

Flo Mega (39) heißt eigentlich Florian Bosum und kommt aus Bremen. Größere Bekanntheit erlangte er, als er 2011 bei Stefan Raabs Bundesvision Song Contest als Außenseiter den zweiten Platz belegte. Mit „Bäms“ hat er nun sein drittes Album rausgebracht.

Flo Mega tritt am 13. April im Rahmen seiner „Bäms“-Tour im Bremer Schlachthof auf. ­Tickets gibt es unter anderem bei Nordwest-­Ticket.