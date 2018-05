Des Wahnsinns fette Beute: In Katerina Giannopoulous Inszenierung von Wolfram Lotz' intertextuell ambitioniertem Stück fallen früher oder später alle Figuren dem Irrwitz anheim. (KAROL JAREK)

Bremen. Die neue griechische Welle hebt am frühen Donnerstagabend mit tiefblauem Himmel und gleißendem Sonnenschein an. Beide kann man, man etwas gutem Willen, sogar als tendenziell mediterran deuten. Im Schatten des Theaters am Goetheplatz mag es zwar noch arg kühl sein für agile Akteure in Unterwäsche, und doch (oder gerade darum) meistern die Gäste aus Griechenland jene Herausforderung, die jeder Kulturtransfer darstellt, ausgesprochen cool. Dafür zollen ihnen die Besucher der Umsonst-und-draußen-Auftaktveranstaltung des Festivals "New Greek Wave" warmen Beifall. Wer "Spleen d'Athènes", eine an Baudelaires urbaner Ästhetik geschulte Performance des Kollektivs Nova Melancholia, versäumt hat, dem wird an diesem Sonnabend um 18.30 Uhr eine weitere Gelegenheit geboten.

Nicht wiederholt wird naturgemäß der Eröffnungsredenreigen, der so viele Danksagungen einschließt und derart viel Anbahnungsadministration und Engagement erahnen lässt, dass sich geneigte Festivalbesucher halb staunend, halb ehrfürchtig darüber freuen sollten, welche Förder- und Vernetzungsmöglichkeiten es für Kulturschaffende in der Europäischen Union gibt. Weil Griechenland – zumal in finanzieller Hinsicht – ein chronisches Sorgenkind des Staatenbundes ist, dürfte den bis Sonntag anberaumten Auftritten der Künstler besondere Aufmerksamkeit zukommen. Der erste Abend jedenfalls, der in ein Gastspiel im Kleinen Haus mündet, ist schon mal sehr ansprechend besucht. Die rührigen Projektleiter Marthe Labes, Isabelle Becker und Caroline Anne Kapp sollten also allen Grund zur beredten Freude haben.

Aberwitzige Mehrfachüberschreibung

Das Stück "Die lächerliche Finsternis" steht an. In ökonomischer Hinsicht gewissermaßen ein Re-Import. Denn das Stück, das in griechischer Sprache mit deutschen Übertiteln gegeben wird, stammt von einem Deutschen: Der in Hamburg geborene Dramatiker Wolfram Lotz hat die aberwitzige Mehrfachüberschreibung von Joseph Conrads Erzählung "Heart of Darkness" (1899) und Francis Ford Coppolas Kriegsfilm "Apocalypse now" (1979) als bis zum Bersten textdralles Hörstück angelegt – und 2014 am Akademietheater Wien uraufführen lassen. Die griechische Erstaufführung, mit der die Experimentalbühne des Nationaltheaters Athen in Bremen gastiert, erfolgte 2017 in der Regie von Katerina Giannopoulou. Die stiefelt eingangs auf die Bühne und gibt die vorwiegend heitere Tonart des Abends vor, indem sie um Nachsicht dafür bittet, was bei dieser Vorstellung an Besetzung und Ausstattung alles suboptimal laufen wird.

Bühnenbildnerin Niki Psychogiou hat eine Spielstätte im umfassenden Sinne ausgeklügelt: Neben einer Bar gibt es Gelegenheit zum Schachspiel und einen mit Kunstrasen bestückten Billardtisch, der im verästelten Dschungel-Plot auch als Boot dient. In Aquarien platzierte Playmobilmännchen und -frauchen werden projiziert. Die Akteure Giorgos Kissandrakis, Marios Panagiotou, Gogo Papaioannou, Vasilis Safos gestalten die Handlung, die sie auf der Suche nach einem irren deutschen Offizier nach Afghanistan führt, trotz Textmasse flott und vergnüglich. Höhepunkt der Kultur-Clash-Konfrontation: T. S. Eliots einem gewissen "Mistah Kurtz" gewidmetes Gedicht "The hollow men". Auf gut Griechisch. Viel Beifall.