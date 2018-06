Äneas Humm. (Tobias Humm)

Bremen. Der junge Schweizer Bariton Äneas Humm wird mit dem diesjährigen "Förderpreis Deutschlandfunk" geehrt – einer Auszeichnung, die seit 1998 gemeinsam von dem öffentlich-rechtlichen Sender und dem Musikfest Bremen vergeben wird. Der Preis, der hochbegabte Nachwuchsmusiker in den Fokus rückt, umfasst eine Studioproduktion für eine CD-Einspielung als "Artist in Residence" im Kammermusiksaal in Köln. Außerdem können die Preisträger beim Musikfest Bremen auftreten.

Äneas Humm (23) begann seine Ausbildung bei den Zürcher Sängerknaben und studierte an der Hochschule für Künste Bremen bei Krisztina Laki und Thomas Mohr Gesang. Nach dem Bachelor in Bremen wechselte Humm 2017 an die Juillliard School New York. Sein Operndebüt gab Humm mit 18 Jahren am Stadttheater Bremerhaven in "Kommilitonen!" von Sir Peter Maxwell Davies. Er sang die Titelpartie in "Häuptling Abendwind" von Jacques Offenbach in einer HfK-Produktion und debütierte 2015 als Graf Homonay an der Operettenbühe Vaduz im "Zigeunerbaron" von Johann Strauß. Weitere Engagements führten ihn nach Osnabrück oder Trondheim. Den Bremern ist der junge Sänger außerdem von Konzerten der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und den Bremer Philharmonikern ein Begriff; auch zu diversen Liederfestivals wurde er bereits eingeladen.

Äneas Humm gehöre mit "seinem ausdrucksstarken Gesang und seiner Bühnenpräsenz zu den vielversprechendsten Nachwuchssängern unserer Zeit", begründet die Jury ihre Preisvergabe. Seine besonderen Qualitäten habe er auch auf seiner Debüt-CD "Awakening" mit Liedern von Richard Strauss, Hugo Wolf, Alban Berg und Viktor Ullmann unter Beweis gestellt.