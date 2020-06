Die Bremer Folkrock-Band Someday Jacob meldet sich mit neuem Album zurück. Eine Tour bleibt wegen des Corona-Virus erst einmal aus. (Christoph Buckstegen /dpa)

Nein, nach hohem Norden klingt diese Band wirklich nicht. Genau dort kommen die vier Mitglieder von Someday Jacob allerdings her. Auch wenn nicht alle vier Musiker hier leben, spielt sich ein großer Teil ihrer musikalischen Arbeit in Bremen ab. Seit fast zehn Jahren macht das Folkrock-Quartett zusammen Musik. Vergangenen Freitag ist mit „Oxygen Will Flow“ das vierte Album der Band erschienen. Der Titel ist angelehnt an die Sicherheitshinweise für einen Notfall im Flugzeug, wie die Band selbst auf ihrer Internetseite erklärt, und hat die klare Botschaft: Auch, wenn gerade alles ziemlich schlimm zu sein scheint, Hilfe ist unterwegs, selbst, wenn du sie vielleicht nicht immer sofort siehst.

Wie schon die Vorgänger-Alben „Morning Comes“ (2011), „It Might Take a While“ (2015) und „Everybody Knows Something Good“ (2017) kommt auch das neue Werk des Quartetts um den Bremer Singer-Songwriter und Gitarristen Jörn Schlüter eher ruhig daher. Der Band gelingt in ihrer Musik der Spagat zwischen sentimentaler Traurigkeit und jeder Menge Hoffnung. Es ist Musik zum Genießen, zum Runterkommen. Musik für schöne, ruhige Momente. Musik, die nicht selten klingt wie alter Folk-Rock aus den 70er-Jahren, und als käme sie direkt aus dem sonnigen Kalifornien.

Ein Thema, dass sich wie ein roter Faden durch das Album zieht ist der Umgang mit Krisen im Leben. Und obwohl diese Thematik gut in die aktuelle Corona-Situation passt, sei das Album schon weit vor dem Ausbruch des Virus fertig gewesen, sagt Schlüter: „Es geht eher um eine persönliche Auseinandersetzung mit Lebenskrisen und der Erfahrung, dass eine Krise kein auswegsloser Moment ist, sondern oft auch eine Einladung in sich trägt, etwas daraus zu lernen.“

Viele Lieder handeln vom Durchhalten, machen Mut, dass bessere Zeiten kommen werden. Das Album pendelt zwischen Sehnsuchtsballaden („Gone“), filigranem Westcoast-Softpop („Charm Of Men“), Folkrock-Epen („Grenade Ravine“, „Kissing The Dawn“) und hübschen Instrumentals („Trelissick Garden“). Drei Songs sind bereits als Single-Auskopplungen erschienen: die relativ poppige, ohrwurmträchtige Nummer „Old Familiar Weight“, „Grenade Ravine“ und schließlich „Tailored Burden“, den Schlüter selbst als „Zusammenfassung dessen, worum es auf dem Album geht“ bezeichnet.

Etwas tiefer ins Unterholz folgen

Entstanden sind die 13 Stücke auf dem Album der nachdenklichen Songwriter-Pop-Folk-Rock-Band in Bremen und an verschiedenen Orten in England. Aufgenommen wurden sie in Bremen, unter anderem im Studio Nord. Gerade durch die Arbeit in diesem Studio mit seinem besonderen Aufnahmeraum hat das Album eine andere Ästhetik als seine Vorgänger, ist laut Schlüter freier, intuitiver und organischer. „Unser letztes Album, das wir selbst auch gerne unser Stadt-Album nennen, hat etwas sehr Klares“, vergleicht er. „Jetzt muss man uns etwas tiefer ins Unterholz folgen.“ Und dennoch bleibt den Fans der altbekannte, stets etwas melancholische Klang von Someday Jacob auch auf „Oxygen Will Flow“ erhalten.

Auf die Tour, die ein neues Album begleitet, müssen Someday Jacob erst einmal verzichten. „Eigentlich hatten wir einen schönen Festivalsommer und die Release-Tour vor uns“, sagt Schlüter. Das müsse nun erst einmal warten. Aber auch hier hofft die Band – wie auch in ihren Songs – auf bessere Zeiten.