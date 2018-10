Was für ein Albtraum: Der Maler Freddy (Felix Schäfer) wird angeklagt, seine Frau verprügelt zu haben. Er beteuert seine Unschuld, weil er keine Erinnerung an die ihm zur Last gelegte Tat hat, und doch droht er des Sorgerechts für seinen achtjährigen Sohn verlustig zu gehen. Als plötzlich ein Doppelgänger namens Eddy auftaucht (den gleichfalls Felix Schäfer spielt), Freddys imaginärer Kindheitskumpel, wird die beklemmende Situation nicht besser. Man kann ja nicht jede Katastrophe auf eingebildete Freunde schieben – heißen sie nun Harvey oder Eddy. So hanebüchen die Konstruktion dieses am Tegernsee spielenden Psychothrillers zunächst anmutet, so stringent erzählt Tini Tüllmann den mit Jessica Schwarz und Katharina Schüttler gut besetzten Nachtmahr – bis zum happigen Ende.

Freddy/Eddy. 90 Minuten.

Label: EuroVideo Medien.