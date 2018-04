Für viele ist Freitag, der 13., ein Unglückstag. Da ist es naheliegend, dass Versicherungen sich deshalb dazu ihre Gedanken machen. (dpa)

Aus Schaden klug geworden zu sein, beansprucht der Versicherer Zurich Gruppe Deutschland; laut Schriftform ein Konzern, dem die durch den englischen Städtenamen eingesparten ü-Punkte nützlich sind: für tiefgründige Gedanken über abergläubische Menschen und vermeintliche Unglückstage. Pünktlich zum 13. an diesem Freitag überrascht uns das Unternehmen mit frappierenden Fakten zu Kalamitäten, Krisen und Katastrophen an diesem besonderen Datum. Man dürfe, heißt es, verhalten optimistisch in diesen Tag gehen. So seien am neuralgischen Tag X im Oktober 2017 „sogar 19,8 Prozent weniger Schäden als an allen anderen ausgewerteten Freitagen des Jahres gemeldet“ worden, versichert Michael Pecheim, Leiter Controlling & Performance Management bei Zurich.

Neben dieser eingängigen Statistik besticht die Mitteilung der Firma durch humanitäres Engagement und humanistische Bildung. So heißt es im einleitenden Absatz lapidar, im April 2018 greife wieder die „Paraskavedekatriaphobie“ um sich. Hm. Aha. So so. Paraskavedekatriaphobie also. Wer einen Schaden hat (oder ihn reguliert) – das wissen wir seit Bernd Stromberg –, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Immerhin: Weil sich die Zurich Gruppe Deutschland löblicherweise eine aufgeklärte Kundschaft wünscht, erläutert sie das übrigens gleichfalls ohne ü auskommende Wortungetüm zumindest lakonisch: „abgeleitet aus dem Griechischen: Paraskave = Freitag; Dekatria = 13; Phobie = Angst).

Und die Moral der Überlieferung? Sorgen Sie sich nicht, werte Leser, leben Sie! Sollte Sie dieser Freitag wider Erwarten doch ängstigen, verheißt der Therapieerfolg des Leiters Controlling & Performance Management Zurich ein Quantüm, Verzeihung: ein Quantum Trost. Der milderte dank 14-monatiger Kur seine Symptome – und leidet jetzt nur noch unter Triskaidekaphobie.