Anzug und Hut steh'n ihm gut: Friedo Lampe, wohlgemut, auf einer nicht datierten Fotografie. (fr)

Bremen. Die Renaissance des Schriftstellers Friedo Lampe (1899-1945) schreitet in seiner Geburtsstadt weiter voran: Gleich zwei Veranstaltungen beschäftigen sich – ausgerechnet! – im Monat November mit dem Roman „Septembergewitter“, in dem der Erzähler aus Bremen-Walle den Verlauf einer gleichermaßen surrealen wie schicksalhaften Nacht schildert. Am 15. November zeigt das City 46 (Birkenstraße 1) um 17 Uhr die 1968 entstandene Verfilmung des 1937 veröffentlichten Prosawerks. Es spielt in einer norddeutschen Stadt am Fluss, mit der Bremen gemeint ist. Die – einstweilen – einmalige Vorführung verdankt sich einer Initiative des Kriminologen Johannes Feest. Er schätzt die letzte Aufführung des Werks von Rainer Wolffhardt auf das Jahr 2002. Ein „kleines filmisches Juwel“ nannte es seinerzeit der Kulturjournalist Wilfried Hippen – und verglich die Staccato-Ästhetik des Buches und dessen Adaption mit Robert Altmans genialisch geschnittenem Episodenfilm „Short Cuts“ (1993).

Bereits am 2. November würdigt der Waller Logbuchladen (Vegesacker Straße 1) den rasanten Roman in Gestalt einer Lesung. Sie bestreitet die Aktrice Manuela Weichenrieder. Anlass der Veranstaltung ist eine „Septembergewitter“-Neuausgabe in der Klassikerreihe des Milena-Verlags (Wien). Das Nachwort stammt vom Autor dieses Artikels; erste überregionale Besprechungen des Titels sind positiv. Weichenrieder hatte am nämlichen Ort bereits im November 2016 Texte von Lampe vorgetragen; damals hatte der Logbuch-Verlag „Das dunkle Boot“ veröffentlicht, einen Band mit Erzählungen Lampes. Nächster Schritt seiner Wiederentdeckung ist das Erscheinen einer von Johann-Günther König verfassten Biografie im Frühjahr 2019.