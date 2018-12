Besinnliches Arrangement: Ein trompetender Engel und eine rote Schleife bilden den stimmungsvollen Schmuck am Weihnachtsbaum auf dem Bremer Weihnachtsmarkt des Jahres 2018. (Michael Rabba)

Bremen. Feste sind bedeutsame Rituale der Selbstverständigung und der Aufrechterhaltung von Gemeinschaften. Ihre Voraussetzung ist die verlässliche Taktung. Angemessen zelebriert werden kann Brauchtum nämlich nur unter Einhaltung eherner Regeln. Denn jedem Feiertag wächst die ihm gebührende Würde nur in klarer Abgrenzung zum Alltag zu. Das gilt vor allem für Gedenkhandlungen, die über lange Zeit tradiert worden sind – und für die zugehörigen Kultus-Objekte.

Die Notwendigkeit der zeitlichen Beschränkung von Festen lässt sich an der Erzählung „Nicht nur zur Weihnachtszeit“ verdeutlichen, die Heinrich Böll 1952 veröffentlichte: Tante Milla, die auf Rituale fixierte Protagonistin, ist verstimmt, ja verstört, wenn der auf dem ganzjährig aufgestellten Tannenbaum postierte Engel einmal nicht „Frieden“ flüstert. Ihre Verwandten hingegen sind enerviert, weil dieser Ritus kein Ende nimmt, sondern durch Penetranz und Pausenlosigkeit sinnentleert wird.

Glanz flüchtiger Erscheinungen

Nicht nur in diesem satirischen Festtagsarrangement nimmt der Weihnachtsbaum eine besondere Stellung ein. Es ist sinnig, dass er erst einige Tage vor Heiligabend zum Verkauf steht – und zumeist am 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige, abtransportiert wird. Zum einen gibt es außer der als nadelfest gehandelten Nordmanntanne kaum einen Baumtypus, der die Zeit zwischen den Jahren in einer warmen Wohnstube schadlos übersteht. Zum anderen sind im Feier-Kontext, zumal im religiösen, Wert und Glanz flüchtiger Erscheinungen höher angesehen als dauerhafte Installationen wie die erwähnte Friedensvision von Tante Milla.

So wie Christen die Eucharistie nicht allabendlich feiern, um die Besonderheit des Rituals zu bewahren, haben Kultgegenstände – seien sie sakraler oder weltlicher Herkunft – aus gutem Grund feste Räume und Zeiten. Anders könnte Vater Hoppenstedt in der berühmten Radio-Bremen-Produktion des Jahres 1978 kaum dafür sorgen, dass der Baum in Loriots telegener Bescherung naturgrün und umweltfreundlich bleibt – und Dickie die Familie zum Fest mit empfindsamen Versen erfreuen kann („Zicke Zacke / Hühnerkacke“). Das Aufstellen und Schmücken des Baumes – eine familienspezifische Wissenschaft für sich – ist ein fester Bestandteil der lebendig gehaltenen Botschaft, die vom Weihnachtsfest, die von Christi Geburt ausgeht.

Dabei spielt es keine Rolle, ob früher mehr Lametta war (wie Opa Hoppenstedt moniert), sondern es kommt darauf an, ob überhaupt Lametta sein soll. Denn die früher aus Metallabfällen, später oft aus Stanniol gefertigte Baumzierde, die der naseweise Volksmund „versilbertes Sauerkraut“ nennt, spaltet die Nation. Weil die Silberglitzerstreifen Eiszapfen und Schneeschauer symbolisieren sollen, verschreiben sie sich einer Winterromantik, die spätestens bei zweistelligen Temperaturen albern wirkt.

Vor dem Schmücken muss ohnehin erst ein angemessenes Gewächs her. Die Populärkultur ist voller Beispiele, welches Unheil bei der Baumbeschaffung droht. Horrend sind die Pannen in der Komödie „Schöne Bescherung“ (1989). Darin wird Familienoberhaupt Clark zwar bei einer panisch betriebenen Last-Minute-Fahndung nach einem Baum im Wald fündig. Weil Clark aber die Säge vergessen hat, muss das Prachtexemplar ausgegraben werden. Auch seine Aufstellung gestaltet sich schwierig: Scheiben gehen entzwei, der Haussegen hängt schief, und dann scheitert auch noch der Versuch, den Baum mit Lichtern zu illuminieren. Immerhin: Clark ist bei seinem Raubzug nicht ertappt worden. Hingegen fällt Mr. Bean (Rowan Atkinson) auf, als er einen gigantischen Christbaum aus einem Einkaufszentrum stiehlt – und ihn ausgerechnet mit einem Mini nach Hause transportieren will.

Selbstredend wird der Weihnachtsbaum auch in der Hochkultur gewürdigt. So erzählt Goethe in dem Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“ (1774) von einem aufgeputzten Exemplar, das – geschmückt mit Wachslichtern, Backwerk und Äpfeln – selbst den schwarzgalligen Titelhelden verzückt haben soll. Schon Ende des 15. Jahrhunderts bezeugte Sebastian Brant in der Satire „Das Narrenschiff“ die Verbreitung von Tannenreiser, also Nadelbaumzweigen: „Und wer nit etwas nuwes hat, / Und umb das nuw jor syngen gat, / Und gryen tann riß steckt in syn huß, / Der meynt er lebt das jor nit uß.“ Stimmt auch wieder.

Um die Herkunft des grünen Weihnachtsbrauchs ranken sich zu viele Legenden, als dass daraus ein glaubwürdiger, nun ja, Stammbaum ableitbar wäre. Letten und Esten wollen ebenso Geburtshelfer dieser wirkungsmächtigen Tradition gewesen sein wie Bayern und Elsässer. Alle haben ihre Gründe, alle haben ihre – angeblich – unfehlbaren Quellen. (Manches spricht freilich dafür, dass die Ausbreitung der Christbaum-Sitte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Deutschland aus erfolgte; zunächst nur in wohlhabenden Kreisen.)

Zweifelsfrei ist, dass die Geburt immergrüner Träume aus dem Geist der Weihnacht dem sogenannten Weltenbaum aus der nordischen Mythologie viel verdankt. Den stellten sich die alten Germanen allerdings als Esche vor, also nicht als Nadelbaum. Die völkisch verbrämte Feierfreude der Nazis arbeitete dagegen einem bemerkenswerten Baum-Boom zu. Und doch versuchte das ästhetisch ambitionierte Regime die sogenannte Jul-Tanne durchzusetzen, weil die so schön zum Licht- und Naturkult passte. Naturgemäß war der Nadelbaum per se kein Nationalsozialist. Deshalb musste man ihn weder in den USA (wo ihn deutsche Auswanderer eingeführt haben sollen) noch in Mitteleuropa entnazifizieren, als er in den 50er-Jahren konfessionsunabhängig zu einer festen Festdekorationsgröße wurde. Zuvor hatte sich der Katholizismus wegen der heidnischen Herkunft des Baum-Brauchtums schwerer mit dem Gestrüpp getan als die weniger dogmatischen Protestanten.

Dass Katholiken den Protestantismus zeitweilig als „Tannenbaumreligion“ schmähten, lag auch daran, dass es zuallererst evangelische Familien waren, die Geschenke unter den Baum legten. Mittlerweile ist hierzulande längst Religionsfriede eingekehrt, was die Ausstaffierung deutscher Wohnstuben in der Weihnachtszeit angeht. Protestanten schätzen die von den Katholiken verehrte Krippe; Christbäume mit Strohsternen und Goldpapierketten zieren sogar die Domizile von Agnostikern und die Marktplätze glaubensferner Gemeinden.

Und erst diese Auswahl! Soll es ein leicht aufstellbarer Mini-Baum aus ökologisch wertvoller Schonung sein – oder ein geklonter Gigant aus skandinavischer Massenproduktion? So oder so: Dem familiären Frieden kann etwas (mehr) Lametta nicht schaden, ein redseliger Engel auf der Baumspitze indes schon. Und dann machen wir es uns alle so richtig gemütlich.