In den Sommerferien stranden die Nachwuchsdetektive – samt Hund Timmy und Tante Fanny (Bernadette Heerwagen) – in einer dem ersten Anschein nach sterbenslangweiligen Kleinstadt. Deren Naturkundemuseum will Knochen einer bislang unbekannten Saurierspezies präsentieren. Doch dann kommt es zu kriminellen Zwischenfällen, und das investigative Quintett muss sich eilig auf die Suche nach einem legendären Echsental begeben. Spannend, rasant, aber nicht zuletzt wegen einiger überdrehter Intermezzi durchgehend kindgerecht ist dieses Abenteuer, das auf Motiven der berühmten Enid-Blyton-Buchreihe basiert.

Weitere Informationen

Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier.

102 Minuten. Label: Constantin Film.