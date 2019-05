Der Bund hat die Förderung fünf denkmalgeschützter Gebäude in Bremen und Bremerhaven bewilligt. In einer Sitzung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages wurde entschieden, dass 10 000 Euro Förderung in Arbeiten an der Arberger Mühle und 45 000 Euro in die Pflege des Gebäudes des Bremer Landesamtes für Denkmalpflege fließen sollen. In Bremerhaven sind es sogar drei Projekte, die berücksichtigt werden: die Wohnanlage Bürgermeister Smidt, der Dampfeisbrecher WAL und das Mausoleum Rahusen. Die Mittel stammen aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm VIII des Bundes. Die Restauration der erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Denkmalpflege.