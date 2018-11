Haltestelle Richthofenstraße, St. Magnus. In einer Zeit, als das Wünschen zwar noch half und Busfahrten von Bremen-Nord in die Innenstadt laut Jan Böhmermann dennoch vier bis fünf Stunden dauerten – mindestens! –, verkehrte hier nicht die Linie 87, sondern die gute, alte 74. War eben nicht alles schlecht damals, bemerkt Chefreporter Hendrik Werner in einer neuen Folge seiner immer wieder sonntags erscheinenden Kolumne. (CHRISTIAN KOSAK)

Als der Müßiggänger noch ein Dreiknipphoch war, lief sein behütetes Leben wohltuend gemächlich ab: Da es damals – hey, es waren die frühen 70er! – mit öffentlichen Fernverkehrsmitteln noch vier bis fünf Stunden – mindestens! – dauerte, um von der Bushaltestelle Richthofenstraße (St. Magnus) zur Obernstraße (auf schlecht Bremisch: Centrum) zu gelangen, übernachtete die vierköpfige Familie bei ihren sporadischen Expeditionen ins Fußgängerzonenreich zwecks Stressabwendung in einer günstigen Innenstadtabsteige – und trat die Heimreise in den höheren Norden des langen Elends Bremen erst anderentags an.

Allerdings nicht ohne sich zuvor in aller Gemütsruhe an einem Gabelfrühstück gelabt zu haben. Was waren das für tiefenentspannte Zeiten! Briefe kamen noch per Schneckenpost – ihre Beantwortung durfte lange Weile haben –, Vinylsingles spielten wir Kindsköpfe in LP-Geschwindigkeit ab, um tunlichst lang etwas davon zu haben, und auch sonst verstrichen unsere Tage in vorwiegend ausgeruhter Gleichförmigkeit.

Zwei unwillkommene Ausnahmen gab es: den Schulsport, der dem japsenden Mini-Müßiggänger schon beim 50-Meter-Lauf alles abverlangte – und ihn beim Bockspringen heillos überforderte. Und eine zentrale Bezugsperson namens Mutter, die zwar Verständnis für das wenig zügige Temperament ihres ältesten Sohnes vorgab – und ihm beim Anziehen oder Spazierengehen doch ein ums andere Mal mit diesem ungeduldigen Satz zusetzte: „Trödel nicht so.“

Ein tolles Tuwort, dieses Trödeln. Vielleicht nicht ganz so formschön wie Zuckeln und Zotteln, doch trotz der majestätischen Mähne des kleinen Müßiggängers – hey, es waren immer noch die 70er! – war die Verwechslungsgefahr mit einem Pferd oder Schaf relativ gering. Aus heutiger Perspektive, also mit rosa Brille, will es ihm so scheinen als habe sich seine Mutter, eine bildungsbürgerlich ambitionierte Grundschullehrerin, für den Begriff Trödeln entschieden, weil dieser auf den Ausdruck Treideln verweist. Denn der bezeichnet – Ältere werden sich erinnern – eine auch am Weserstrom über Jahrhunderte gebotene Technik, um sperrige, schwere Schiffe flussaufwärts zu ziehen (vgl. auch Staken und Stiefeln).

So subtil ging Nachhilfe in Bremen-Nord. Aller Abgelegenheit zum Trotz. „Was man nicht in den Beinen hat, muss man im Kopf haben“, sagt die Mutter meiner Mutter.