"Geht doch!" lautete das stimmige Motto des 2. Deutscher Fußverkehrskongresses, der unlängst in Berlin stattfand. Chefreporter Hendrik Werner ist erwartungsgemäß sehr angetan von den dort angekündigten Plänen einer signifikanten Ausweitung der Flanier-Areale in deutschen Städten. (Rainer Jensen)

Nur wenige Zeilen wert war vielen Medien unlängst eine Meldung, die das Zeug zu einer Revolution im Zeichen des Gehens hat: Die Deutschen sollen sozusagen laufen lernen. Laut Bundesumweltamt muss jeder Bürger bis 2030 mehr Strecken per pedes zurücklegen als bislang. Zu diesem hehren Zweck hat die Behörde das Wortungetüm Fußverkehrsstrategie ersonnen und berechnet, was hierzulande, nun ja, gehen könnte. Ziel ist die Steigerung des schrittweisen Fortkommens um die Hälfte: von 27 Prozent in Städten auf 41 Prozent; von 23 Prozent im ländlichen Raum auf 35 Prozent.

Damit sich die Autofahrer, auf deren Parkplatz- und Tempokosten das Konzept geht, nicht gegängelt fühlen, beschwört das Amt die Erotik von Schusters Rappen. Gehen sei cool, emissionsfrei, geräuscharm und brauche kaum Platz. Sicheres und barrierefreies Flanieren würde Naturschutz und urbane Attraktivität versöhnen, schwärmen die Planer, die prompt eine sogenannte Walk-Parade durch das traditionell lauschige Zentrum Berlins anberaumten, um ihre Vision vorzuführen.

Verkehrsfrieden auf Erden also und den Menschen ein abgasfreies Wohlgefallen. Klingt das zu idyllisch, um wahr sein zu können? Keinesfalls. Zum einen gibt es längst Länder – darunter Österreich und Norwegen –, die eine Ausweitung der Fußgängerzonen als nationale Aufgabe behandeln und entsprechend wertschätzen. Zum anderen häufen sich in Europa verheißungsvolle Versuche, den enervierenden Autoverkehr entweder aus den Zentren zu verbannen oder ihn dorthin zu leiten, wo er niemanden stört, nicht einmal die Fahrer selbst. Im dänischen Aarhus, 2017 europäische Kulturhauptstadt, hat der Müßiggänger staunend beobachten dürfen, wie Shifter genannte Roboter in einem unterirdischen Parkhaus vollautomatisch die Vehikel von Einheimischen und Touristen auf vakante Plätze steuern.

Schnee von übermorgen. Hierzulande steuert die automobile Gesellschaft nämlich heiter weiter auf den Verkehrsinfarkt zu, auch und gerade in Bremen, dieser als Stadt getarnten Großbaustelle. Weil aber Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, stellt sich der Müßiggänger bereits jetzt gern vor, wie er als 64-Jähriger in seniorengerechtem Schuhwerk durch das befriedete Zentrum schlurft. „Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu“, sagt meine Oma.