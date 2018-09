Ein Konzert zum Hören und zum Sehen. Hier zu sehen ist ein Eindruck aus dem Jahr 2017. (Frank Thomas Koch)

Fackeln, Decken, Picknickkörbe und natürlich ganz viel klassische Musik – das ist das Open-Air-Konzert „Musik und Licht am Hollersee“. An diesem Sonntag feiert die Traditionsveranstaltung rund um die Bühne am Kopfende des Sees ihren 30. Geburtstag. Erneut erwarten die Veranstalter mehrere Tausend Besucher aus Bremen und umzu. Auf dem Programm des Jugendsinfonieorchesters Bremen-Mitte der Musikschule Bremen unter der Leitung von Martin Lentz stehen in diesem Jahr neben der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel auch Stücke von Henri Vieuxtemps, Johan Svendsen und Dimitri Schostakowitsch.

Mehr zum Thema Klassikmusikfestival Drei Tage im Zeichen der Klassik Drei Tage klassische Musik: Das steht demnächst im Erbhof an, wenn vom 28. bis 30. September das ... mehr »

Gesangliche Unterstützung bekommen sie vom Chor Northern Spirit. Und für Gänsehautmomente sorgt spätestens am Ende der Veranstaltung das gemeinsame Singen des Volksliedes „Der Mond ist aufgegangen“, dessen Songtext hier abgebildet ist. Durch den Kauf einer Fackel können Besucher den Bürgerpark unterstützen. Los geht es um 20 Uhr. Ab 18 Uhr fahren die BSAG-Linien 26, 27 und N7 Richtung Findorff/Walle eine Umleitung, die Haltestelle Bürgerpark entfällt.