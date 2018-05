Bremer Philharmoniker

"Ganz Phil" - Tag der offenen Tür in der Glocke

Für jedes Alter ist was dabei, wenn die Bremer Philharmoniker am 9. Juni zum Tag der offenen Tür in der Bremer Glocke einladen und Sie dürfen sogar mitbestimmen.