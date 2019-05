Gaye Su Akyol. (Aylin Güngör)

Das Logo im Hintergrund zeigt ein weißes Spitzendeckchen, darauf prangen drei massive schwarze Buchstaben: GSA. Das steht für Gaye Su Akyol, 33 Jahre alt, studierte Sozialanthropologin und Malerin; heute vor allem Sängerin, Musikerin, Gesamtkunstwerk. Eine Künstlerin, die klangliche Spitzendeckchen durchaus respektiert, diese aber frisch einfärbt. „Hallo Leute, heute Abend hört ihr Love, Peace and Rock’n’Roll aus Istanbul“ ruft sie ihrem Publikum im gestopft vollen Kleinen Haus des Theaters am Sonnabend zu. Es ist einer dieser Abende, an denen dieser Ort, wo ansonsten meistens Schauspiel und Tanztheater stattfinden, sich in einen Club verwandelt, was richtig gut klappt.

Dieses Mal also Gaye Su Akyol mit ihrer Band, präsentiert von „Cosmo“. Akyols vier männliche Mitstreiter sind in schwarze Kapuzen-Kutten gehüllt und tragen Augenbinden mit Sehschlitz, das alles allerdings so lässig, als wären sie einer Graphic Novel entstiegen. Gaye Su Akyol hat ein Outfit wie Barbarella im Serail angelegt: silberne Overknee-Stiefel, Pailletten-Hot-Pants, golden-metallisches Bustier, durchsichtiger Umhang. So anspielungsreich und stilistisch übergreifend ist auch ihre Musik.

Die Reminiszenzen an die türkische Rockmusik der 1970er-Jahre à la Bariş Manco ist unüberhörbar, ausschweifende Psychedelik mit Synthesizer und Orgelpassagen, die gerne in einen veritablen Wall of Sound übergehen, mit fetten Bässen und Gitarren-Soli, alles extrem tanzbar. Doch Obacht – vor abrupten Tempo- und Taktwechseln ist man nicht gefeit, gerade wurde noch geschwelgt, da rumpelt es schon wütend. Dann klingt Grunge, auch mal Surf-Punk durch, alles grundiert mit traditionellen türkischen Melodien.

Und mit einer inhaltlichen Aufsässigkeit, die Gaye Su Akyol in Poesie verpackt und ihrem Publikum mit dieser dunklen, manchmal raunenden Stimme serviert. „Istikrarlı Hayal Hakikattir“ heißt das von ihr selbst geschriebene Album, das sie im Gepäck hat, das bedeutet „Beständige Fantasie ist Realität“. Der Titelsong ist der Opener, das Publikum geht sofort mit. Einen Gegenentwurf zum Bösen, Gewalttätigen, das die Welt immer mehr dominiere, wolle sie schaffen, sagt sie, an die Kraft des Einzelnen zur Gegenwehr appellieren. Manchmal wird sie dabei indirekt sehr direkt. In „Bağrimizda Taş“ heißt es, das Land sei wie ein Shisha-Café, in dessen Rauch alle ersticken. Von welchem Land sie redet, sagt sie nicht. Das ist sowieso allen klar.