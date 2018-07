Kontemplative Pause: Mit dieser idyllischen Impression illustriert die Nachrichtenagentur dpa den sommerleichten Bericht "Die Rückkehr der Müßiggänger: Warum Nichtstun wieder in ist". (FRANK MAY)

Müßiggang ist aller Laster Anfang? Von wegen. Üble protestantische Nachrede! In der Antike – das waren noch Chill-Zeiten! – galt die vom Muss befreite Muße als Tugend: als schöpferische Zeit, die dem Lust- und Erkenntnisgewinn diente. Zu dieser produktiven Form der Auszeit passen geistige Genüsse trefflich. Körperliche Verrichtungen hingegen nur dann, wenn sie erbaulich sind – und nichts mit schnöder Erwerbsarbeit zu tun haben. Vor allem am Sonntag, an dem laut Genesis (Schöpfungsgeschichte, nicht Rockband) selbst der Herr ruht. Mit fauler Haut hat das nichts zu tun, sondern mit jener Kreativität, für die werktags kaum Raum und Zeit ist. Befreit von Alltagspflichten, dem Diktat der Uhr und des Smartphones enthoben, dem Hier und Jetzt zugewandt! Entschleunigt, erholt, erhaben.

„Viel Schaden wird in der modernen Welt dadurch angerichtet, dass alle an die Tugendhaftigkeit der Arbeit glauben“, schreibt der Philosoph Bertrand Russell im Essay „Lob des Müßiggangs“ (1935). „Auch mal Fünfe gerade sein lassen“, sagte dazu meine Oma. Beide wurden aus gutem Grund fast 100 Jahre alt: Kontemplation war ihr Hobby, Nachdenken über das gute Leben ihre Berufung.

Zu süß indes darf Nichtstun nicht sein. Insofern fragt sich, ob der Schlusssatz von Kathrin Aldenhoffs Kolumne „Das andere Leben“ Verheißung oder Bedrohung anzeigt. Denn Hannah (1), Co-Star der Rubrik über das Muttersein, „darf jetzt endlich Kuchen essen“. Vielleicht empfinde ich die Passage als beunruhigend, weil ich 50 Jahre auf Industriezucker war – und ihn seit zwei Monaten ausschleiche. Mit formidablen Folgen für mein Gewicht (zehn Kilo weniger) und meine Energie (zehn Bäume mehr, die ich ausreißen könnte, wäre es nicht so schade um die Platanen in der Neustadt).

Nicht von ungefähr trug sich mein Abspeck-Experiment in zeitlicher Nähe zur Wiederholung des Marshmallow-Tests zu, mit dem vor 50 Jahren die Selbstbeherrschung von Süßmäulern gemessen werden sollte. Die aktuelle Versuchsreihe ergibt kaum Vorteile für jene, die dem Mäusespeck widerstehen konnten, der zu 75 Prozent aus Zucker besteht. Apropos: Wussten Sie, dass mindestens 75 Prozent der Deutschen auf qualvolle Entsagung und Hardcore-Selbstoptimierung stehen? Ich gehöre gern einer Minderheit an. Aber das ist eine andere Geschichte vom Müßiggang.