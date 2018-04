Seit 21 Jahren steht Kapelle Petra in gleicher Besetzung auf der Bühne. (Lagerhaus)

Hier hat sich größtenteils eine eingefleischte Fangemeinde versammelt. Das wurde am Mittwoch im Lagerhaus schnell an den zahlreichen Band-Shirts im Publikum klar und auch an den Kapelle-Petra-Partyhütchen, dessen Vorlage sich einige Anhänger vor dem Konzert auf der Internetseite der Band heruntergeladen und zusammengebastelt hatten. Einen derartigen Service bietet nicht jede Musikgruppe, genauso wenig lässt jede Band ihr Publikum vor dem Konzert spontan entscheiden, was gespielt wird. Kapelle Petra allerdings schon, zu viele Titel seien in 21 Jahren Bandgeschichte und auf fünf Studioalben zusammengekommen, da falle die Song-Auswahl nun einmal schwer. Also wurden zehn Titel vom Publikum mit lustigen Spielen ausgelost. Band-Schlagzeuger "Ficken Schmidt" schmiss einen Ball in die Menge, wer in fing, musste sich kurz mit einer Alliteration zu seinem Namen vorstellen und einen Zettel ziehen, auf dem das Lied stand, das es somit auf die Playlist schaffte.

So landeten auch einige sehr alte Songs vom Debütalbum "Felsen" (1997) im Programm, darunter das Lied "Kapitän", das die Band nach eigenen Angaben noch nie fehlerfrei aufgeführt hat. In Bremen lief es ganz gut, und auch sonst unterhielt Kapelle Petra ihr Publikum im trotz sommerlicher Temperaturen gut gefüllten Lagerhaus bestens. Mittendrin: Bandmitglied Gazelle, selbst ernannte Bühnenskulptur, die das Konzert von einem Regiestuhl in der Bühnenmitte aus verfolgte, hier und da ein paar Instrumente anreichte (bei Kapelle Petra gehören dazu auch eine Schere und eine Rassel, die aus der Ferne verdächtig nach einer Dose Instant-Krümeltee aussah) und tanzte, wenn es ihn packte. Mit lustigen Anekdoten zu den Songs und Liedern, die schon durch ihre Titel zum Schmunzeln anregen ("Curly Sue ist doch kein Name für ein Kind aus Gelsenkirchen") gaben sich Kapelle Petra als nahbare, selbstironische und lebensbejahende Entertainer. "Geht mehr auf Konzerte", lautet ein Songtitel und ist auch das ewige Motto der Band. Wenn es Kapelle Petra-Konzerte sind, kann man diesem Aufruf bedenkenlos folgen.