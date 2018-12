Das Grundgesetz-Magazin erhält wenige Wochen nach Erscheinen eine zweite Auflage. Nach Angaben des Journalisten Oliver Wurm, der den Verfassungstext anlässlich des 70. Geburtstags des Grundgesetzes am 23. Mai 2019 als Zeitschrift veröffentlichte (wir berichteten), sollen 60 000 Hefte nachgedruckt werden. Der Verlag reagiere damit auf die hohe Nachfrage. „Die Reaktionen waren sensationell“, sagte Wurm dem WESER-KURIER. In vielen Kiosken sei das zunächst in einer Auflage von 100 000 Exemplaren herausgegebene Heft nach wenigen Tagen ausverkauft gewesen; bereits vergangenen Mittwoch hatte der Fachdienst „Der neue Vertrieb“ gemeldet, dass viele Händler wegen der ungewöhnlich hohen Verkaufszahlen Nachschub bestellen mussten. Mitte Januar will Wurm deshalb nachlegen: Dann sollen die neuen Hefte in den größeren Bahnhofskiosken ausliegen. In Bremen ist das Magazin nun außerdem im Kundenzentrum des WESER-KURIER erhältlich. Auch hier sind aktuell allerdings nur noch einige Restexemplare vorhanden; Anfang kommender Woche soll der Vorrat aufgestockt werden.

Das große Interesse habe ihn zunächst überrascht, sagte Wurm. Immerhin hatten nicht wenige es als verrückte Idee abgetan, den Gesetzestext zum Inhalt eines Hochglanzmagazins zu machen. Offenbar habe er mit seinem Heft einen Nerv getroffen: „Unabhängig vom 70. Geburtstag war die Zeit offensichtlich reif, das Grundgesetz in den Mittelpunkt der Diskussionen zu rücken.“ Er freue sich, wenn gelinge, was von Beginn an sein Anliegen war: den Text so zu präsentieren, dass er gelesen werde. Auf die Idee, das Grundgesetz optisch aufzuwerten, war Wurm im vergangenen Jahr gekommen, als er den TV-Moderator Ranga Yogeshwar von der „schönsten Verfassung der Welt“ schwärmen hörte. Er sah nach und fand: Yogeshwar hat recht. Zusammen mit dem Designer Andreas Volleritsch übersetzte er die „unlesbare Bleiwüste“ in ein 124-Seiten-Heft mit typografischen Spielereien, Infografiken und Erklärtexten.