Die Schauspielerin und Sängerin Lena Wischhusen aus dem Ensemble des Bremer Fritz-Theaters kann mit Techno und Death Metal nicht viel anfangen.

Lena Wischhusen: Gerade ist Ebbe, weil ich das Gefühl hatte, schon ganz Netflix durchgeguckt zu haben. Zuletzt habe ich „Das Hausboot“ geguckt, bei dem Olli Schulz und Fynn Kliemann das alte Hausboot von Gunter Gabriel kaufen und umbauen.

Zum Beispiel das „Damengambit“ und „Lupin“ - beides fantastisch. Und ich habe „Glow“ sehr geliebt, darin geht es um Wrestlerinnen in den 80er-Jahren.

Inzwischen ja. An einem verregneten Wochenende habe ich mal mit „Mad Men“ angefangen. Vielleicht lag es auch an dem sehr attraktiven Hauptdarsteller, aber seitdem bin ich im Serien-Fieber.

Was ich immer gut gucken kann, sind Filme von Wes Andersen - "Great Budapest Hotel" zum Beispiel - weil ich da die Bilder so schön finde. Auch sehr gerne mag ich "„Der Schaum der Tage“- ein skurriles Märchen für Erwachsene, das in Frankreich sehr beliebt ist, hier aber recht unbekannt.

Bei „RuPaul's Drag Race“, das ist wie Germanys Next Topmodel, nur aus Amerika und mit Drag Queens. Wenn man Bock hat auf eine richtig krasse Show, tolle Kostüme und hysterische Show-Queens, dann ist das eine gute Abendunterhaltung.

Bei „Der Junge muss an die frische Luft“ und beim Disneyfilm „Soul“. Wenn da bei jemandem das Auge trocken bleibt, weiß ich auch nicht, was da los ist!

Am liebsten würde ich das natürlich selber machen, das ist aber auch sehr narzisstisch. Mir sind aber noch zwei andere Leute eingefallen, die ich sehr verehre: Corinna Harfouch oder Nora Tschirner.

„Was nie geschehen ist“ von Nadja Spiegelman. Es geht um ein Mutter-Tochter-Verhältnis und darum, wie trügerisch Erinnerungen manchmal sind.

Ja, die ganzen „Harry Potter“-Bände. Das erste Buch habe ich mit 14 gelesen und danach immer vor dem Buchladen campiert, sobald die englische Fassung rauskam.

Geprägt hat mich eher „Momo“ von Michael Ende. Ich finde, das Buch ist heute aktueller denn je. Momo hat sozusagen die Entschleunigung erfunden, und es gibt in dem Buch so viele kluge, fast schon philosophische Lebensweisheiten.

Sven Regener, weil er ein norddeutscher Jung ist. Ich finde seinen trockenen Humor fantastisch, und seine Songtexte gehören zu den schönsten deutschen Songtexten, die je geschrieben wurden.

Ich liebe gerade den Podcast „Drinnies“ von Giulia Becker und Chris Sommer, bei dem die beiden lustige Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Ich stelle mir aber auch gerne Spotifylisten zusammen. Gerade habe ich die Künstlerin Catt entdeckt.

Überwiegend Indie. Was ich nicht gut ertragen kann, ist Techno oder Death Metal. Mein Mann hört zum Einschlafen Slipknot. Das hat sich mir nie erschlossen.

Wenn ich mich vor einer Vorstellung noch mal pushen will, höre ich „Freedom“ von The new Respects einmal durch und dann geht es richtig rund! Traurig macht mich „Sara, sag was“ von Judith Holofernes. Das würde ich auch gerne mal covern.

Ich mache mir jeden Monat ein Best-Of. Aktuell steht „Tryin' To Get To Heaven“ von David Bowie hoch im Kurs.

Das Gespräch führte Alexandra Knief.