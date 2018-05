Erfolgsautorin Delphine (Emmanuelle Seigner, links) fühlt sich von Elle (Eva Green) verstanden. Doch die Harmonie währt nicht lange. (xxx)

Bremen. „Raffiniert, beklemmend, unterhaltsam.“ So urteilte vor knapp zwei Jahren der Autor dieser Filmbesprechung, nachdem er die belletristische Vorlage zum neuen Kinowerk von Roman Polanski gelesen hatte: „Nach einer wahren Geschichte“, geschrieben von der Französin Delphine de Vigan, Jahrgang 1966. Ein Psychothriller über eine öffentlichkeitsscheue Schriftstellerin namens Delphine de Vigan, deren Leben schleichend, aber stetig von einer faszinierenden Frau usurpiert wird, die sich Elle nennt. Mithin eine Geschichte, die Kategorien wie Realität und Wahrheit, Identität und Erkenntnis wiederholt aushebelt.

So weit, so verheißungsvoll. Der auf Doppelbödigkeiten abonnierte Polanski und sein auch im Regiefach bewährter Co-Drehbuchautor Olivier Assayas („Carlos“, „Die Wolken von Sils-Maria“) haben aus dem 350-Seiten-Roman einen dicht gewobenen 100-Minüter kondensiert, der keine bedeutsamen Erzählstränge auslässt – und kaum an der Dramaturgie schraubt. Der im Buch beschriebenen Erfolgsschriftstellerin wird zwar ein anderer Nachname zugewiesen – aus welchem Grund auch immer –; ansonsten aber bleibt das in Frankreich und Polen realisierte Werk erfreulich nahe an der gelungenen Quelle seiner Inspiration. Das führt dazu, dass diese Literaturverfilmung insgesamt zwar unterhaltsam ist, in einigen Passagen durchaus auch beklemmend. Richtiggehendes Raffinement indes lässt die Adaption leider über weite Strecken vermissen. Was freilich auch daran liegen dürfte, dass die Fabel, die dem Film zugrunde liegt, im Kino schon oft verästelter und eindringlicher erzählt worden ist, beispielsweise in Werken nach Patricia Highsmith.

Der Menschen überdrüssig

Interessant an Delphine de Vigans Hochspannungsprosa sind vor allem Schilderungen der sukzessiven Inbesitznahme eines anderen Lebens. Diesen Strang bildet Polanski noch adäquat ab, indem er sich für das Eindringen des vorgeblichen Fans Elle (Eva Green) in den Alltag, ja in die Intimsphäre der psychisch labilen Autorin Delphine (Emmanuelle Seigner) viel, sehr Zeit lässt. Diese Erzählökonomie ist insofern gut begründet, als die Situation, in der sich Delphine gerade befindet, auf komplexe Weise ambivalent ist: Einerseits ist sie erschöpft und anderer Menschen unendlich überdrüssig: Zu Beginn des Filmes bricht sie eine Signierstunde ab; später will sie sich von einer Buch-Release-Party stehlen, die eigens für sie anberaumt wurde. Andererseits sehnt sie sich stark nach Zugehörigkeit: Zu ihren Kindern, die anderenorts wohnen, hat sie offenkundig ein angespanntes Verhältnis, und ihr Freund, sendungsbewusster Moderator eines TV-Literatur-Formats, jettet um die Welt, um Interviews mit Schriftstellern zu führen, ist Delphine also auch keine große Hilfe in ihrer Lebenskrise, die schon bald mit einer fetten Schaffenskrise in eins fällt.

Da kommt Elle der instabilen Literatin gerade recht. Elle, ihre allwissende und kolonialistisch gestimmte Leserin, deren Name nicht von ungefähr archetypisch anmutet, ist eine Versuchung. Eine aparte Natter, die Eva Green anfangs etwas zu süßlich anlegt, später etwas zu fies spielt, als dass sie in dieser Intruder-Story, wie Moritaten über Eindringlinge im Englischen heißen, durchgehend überzeugen könnte. Spätestens zur Hälfte des Films fragt sich der Zuschauer, wie diese Delphine allen Alarmsignalen zum Trotz noch immer so treu-doof an der ihr angedienten falschen Freundschaft hängen kann – und warum Roman Polanskis Stoffaneignung diesmal so wenig auf jenes grenzhysterische Misstrauen setzt, das er in horrenden Filmen von „Rosemaries Baby“ (1968) über „Frantic“ (1988) bis hin zu „Der Ghostwriter“ (2010) so oft und so vorbildlich vorgeführt hat.

Diese mehrfache Schieflage mag dadurch begründet sein, dass der Regisseur kein rechtes Mittel dafür gefunden hat, das in der literarischen Vorlage dominante Binnendrama der Hauptfigur angemessen in Filmsprache zu übertragen. Erst im letzten Drittel des Films, wenn die als merkwürdig hilflos gezeichnete Delphine von ihrer geheimnisvollen Gegenspielerin vollends ausgeknockt wird, regt sich so etwas wie ein spätes Erkennen in ihr. Um aber dem Film die packende Anmutung jenes Duells zu geben, der das Finale in der literarischen Vorlage bestimmt, ist es wenig hilfreich, eine nahezu durchgehend passive, ja ausgelieferte Heldin vorzuführen. Schon deshalb, weil sich dieses Vorgehen mit der bösen Schlusspointe beißt.