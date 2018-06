"Babyking", eine 53 Zentimeter hohe Figur aus Wawaholz. (Stephan Balkenhol)

Die Vorzüge des Lieblingswerkstoffes von Stephan Balkenhol fasst ein Lied des Hip-Hop-Duos 257ers trefflich zusammen: „Holz sieht sehr schön aus, Holz ist vielseitig“, heißt es in „Ich und mein Holz“ (2016), „du kannst es verbrennen, du kannst es sägen“. Dank seines Faibles für Holz ist Balkenhol, in dessen Name ein tragendes hölzernes Element echot, zum wohl bekanntesten deutschen Bildhauer der Gegenwart avanciert. Seit gut drei Jahrzehnten prägen Werke des 1957 in Fritzlar geborenen Künstlers die deutsche wie auch die internationale Skulpturen-Szene. 1990 wurde er mit dem Kunstpreis Bremen geehrt; am Martinianleger steht seit 2003 sein in Bronze und Zinkblech ausgeführter „Mann mit Vogel“ (1996), der zuvor den Bredenplatz schmückte.

Was seinen Umgang mit Holz anbelangt, ist Balkenhol viel differenzierter und filigraner, als es sich die Schulweisheit der 257ers träumen lässt. Wawaholz und Pappel heißen jene weichen Holzarten, die sich besonders gut für das akkurate Herausarbeiten von Gesichtszügen eignen. Zwar nutzt der Künstler für grobe Vorarbeiten eine Säge, sogar eine Kettensäge; wenn es ans Kleinteilige geht, sind ihm vor allem Klüpfel, Beitel und Messer. Dass an der fertigen Skulptur selbst dann noch Späne und andere Spuren der Bearbeitung sichtbar sind, nachdem das Werk mit Farbe überzogen worden ist, ist programmatisch: Zwar zitiert Balkenhol die traditionelle Ästhetik der Bildschnitzerei. Jene markanten Frauen- und Männerfiguren jedoch, die er dem Holz abtrotzt, sind weder als Auseinandersetzung mit althergebrachter Schnitzkunst noch als leicht konsumierbares Kulturgut gedacht: „Meine Skulpturen erzählen keine Geschichten“, gibt der Künstler zu Protokoll. „In ihnen versteckt sich etwas Geheimnisvolles. Es ist nicht meine Aufgabe, es zu enthüllen, sondern die des Zuschauers, es zu entdecken.“

Probate Projektionsflächen

Eine entsprechend mehrdeutige Miene zum Deutungsspiel machen die Figuren, die bis zum 16. September in der von Stephan Balkenhol und Katharina Henkel kuratierten Ausstellung in der Kunsthalle Emden zu sehen sind. Die Gesichtszüge jener hölzernen Charaktere, die den Bildhauer berühmt gemacht haben, sind insofern absichtsvoll als probate Projektionsflächen konzipiert und ausgeführt worden, als sie ins Leere schauen – und somit jeden Versuch einer verbindlichen Exegese sozusagen ins Leere laufen lassen. Lakonisch und lapidar sind zwei weitere Attribute, die der Kunstbetrieb für Balkenhols Kunst veranschlagt. Das bedeutet nicht, dass die bei ihm notorisch in Hemd und Hose Hof haltenden Herren allesamt Männer ohne Eigenschaften wären. Vielmehr lässt sich der seltsam entrückte Blick der Figuren wie auch deren vermeintliche Trivialität als ein Hinweis auf jene ergebnisoffene Sinnsuche lesen, die jedem Objekt sozusagen eingeschärft worden ist. Je weiter die Reduktion der Formensprache fortschreitet, desto mehr taugt sie als Allegorie der conditio humana.

Mancher Kunstkritiker findet dieses Konzept beliebig bis simpel – zumal in Kombination mit Balkenhols beachtlichen Erfolgen am Markt. „Unter Popularitätsverdacht“ sieht „Die Welt“ den Künstler, „Fachmann für freundliche Kunst“ stichelt gar die „Süddeutsche Zeitung“. Dabei ist Balkenhols Wirkungsästhetik, seine figürlichen Schöpfungen als potenziellen Spiegel der menschlichen Betrachter anzulegen, nicht nur schlüssig, sondern überdies pädagogisch und didaktisch wertvoll. Einsinnige Botschaften dagegen empfindet der Künstler als befremdlich, ja als Ärgernis. Wichtig sind ihm vielmehr Vitalität und interpretatorische Offenheit von Standbildern wie der „Frau im Kuhfeldkleid“ (2001) und des „Babyking“ (2015). Er habe es wieder und wieder erlebt, gibt Balkenhol zu Protokoll, „dass da ein Funke auf die Betrachter überspringt und eine eigene Geschichte entsteht. Die Figuren sind so etwas wie eine Mischung zwischen Spiegel und Projektionsfläche.“

Mehr als 50 Holzarbeiten des Bildhauers, der seit 1992 auch als Professor an der Akademie der bildenden Künste in Karlsruhe wirkt, versammelt die Kunsthalle Emden in ihren lichten Räumlichkeiten. Hinsichtlich ihrer Motive bilden diese Werke einen durchaus repräsentativen Querschnitt von Balkenhols Schaffen. Da gibt es neben den unvermeidlichen Männern im Angestelltenalltagsaufzug einen mit Augenklappe angetanen Piraten (1998), dessen verschränkte Arme ihm einen fast verwegenen Zug verleihen. Da ist ein von drei zedernhölzernen Löwen kreisförmig eingekesselter Mann (1994), ein Mann, der einem Testbild den Rücken zuwendet (2015), und ein kleinstteilig gearbeiteter Affe aus Wawaholz. Auch eine Miniatur des vertrauten Tierpark-Hagenbeck-Wahrzeichens „Mann am Hals einer Giraffe“ ist vertreten.

Einen zweiten und dritten Blick wert

Nicht nur menschliches und tierisches Personal, sondern auch die Sockel, auf denen jede der stoischen Figuren aufruht, sind unbedingt einen zweiten und dritten Blick wert: Zum einen sorgen sie in der Regel für Augenhöhe zwischen Betrachter und Figur, gleichen also das aus, was den Objekten an Lebensgröße fehlt; zum anderen liefern ihre Form und ihre Farbgebung zumindest vage Anhaltspunkte für das, was im Idealfall eine Lesart werden kann. Dies umso mehr, als die Stämme, aus denen sie bestehen (und aus denen auch das eigentliche Werk geschlagen worden ist), zumeist relativ unbearbeitet sind, sodass der Betrachter die unterschiedlichen Zustände des Materials auf einen Blick vergleichen kann

Das Spektrum der in Emden gezeigten Werke Balkenhols legt einen Schwerpunkt auf jüngere Arbeiten. Um die Arbeitsweise des Künstlers nachvollziehen zu können, lohnt das langsame Umrunden der Artefakte, weil es oft verblüffende Perspektiven gewährt. Denn das, was aus der Ferne noch glatt anmutet, erweist sich bei näherer Betrachtung sozusagen als wüstes Land aus Rissen und Holzfaserresten, Schründen und Abgründen. Es sind dies beunruhigende Unbestimmtheitsstellen in einem Werk, das mitnichten so monoton und so gefällig ist, wie einige der im Kunstbetrieb üblichen Kritikaster gern monieren. Vielmehr nistet in der Mikrostruktur der Holzköpfe jenes Geheimnis, von dem Balkenhol spricht.

Weitere Informationen

Kunsthalle Emden. Bis 16. September. Öffnungszeiten dienstags bis freitags 10-17 Uhr; sonnabends und sonntags 11-17 Uhr. Katharina Henkel hat einen Katalog herausgegeben.