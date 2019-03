Weil Lesen bildet und Buch sozusagen kluch macht, hat Chefreporter Hendrik Werner, hier zu sehen auf einem einschlägigen Archivfoto, für eine neue Folge seiner immer wieder sonntags erscheinende Kolumne ein Werk studiert, das Gelassenheit lehren soll. (CHRISTINA KUHAUPT)

Beim widrigen Wetter der vergangenen Tage jagte man gottlob keinen Müßiggänger vor die Tür. Statt schneeregendurchnässt und sturmgepeitscht Feldforschungen zum Wesen des Bummelns betreiben zu müssen, konnte sich unser Mann im warmen Büro einer Recherchemethode frönen, die er seit seligen Schulzeiten als Stillarbeit schätzt: Lesen. Ein thematisch einschlägiges Sachbuch, just auf den Markt gekommen, beanspruchte, ach was: bannte seine Aufmerksamkeit. Ein Text, der sich messen kann mit Klassikern wie „Endlich Nicht-Hektiker!“, „Sorge dich nicht – chille!“ oder „Hector und die Kunst des Nichtstuns“.

Das bannende Buch führt so viel Erholung im Namen, dass es dem Müßiggänger bannig schwer fiel, der Einleitung mit offenen Augen zu folgen. Immerhin eröffnet eine schläfrige Lektüre die Chance zur teilnehmenden Selbstbeobachtung, wie sie antriebsschwache Geisteswissenschaftler lieben. „Entspannt euch!“ hat Michael Schmidt-Salomon sein bei Piper erschienenes Werk folgerichtig genannt.

In diesem Titel echot ironisch der Erregungsessay „Empört euch!“, mit dem der Franzose Stéphane Hessel vor neun Jahren in Vorwegnahme des Gelbwesten-Furors zur zivilen Rebellion gegen politische Missstände aufrief. Derlei liegt Schmidt-Salomon, dem ausgeruhten Denker, fern; schließlich mutet schon sein Name wohltuend gravitätisch und überparteilich an. Seine „Philosophie der Gelassenheit“ (Untertitel) fußt im Gegenteil darauf, aufreibendem Engagement zu entsagen. Es verwundert daher nicht, dass bereits der erste Absatz die wichtigste Passage enthält: „Wer von seinem Selbst lassen kann, entwickelt ein gelassenes Selbst“, lautet der Schlüsselsatz dieser Anleitung zu einer „neuen Leichtigkeit“, die sich aus einer gelösten, souveränen und humorvollen Betrachtung des Lebens speist.

Der erste Praxistest verlief verheißungsvoll. Ein überengagierter Bauarbeiter im Dienste der stadtweiten Gasumstellung hatte eine unbeteiligte Leitung ohne Not so gründlich demoliert, dass der Müßiggänger für die Dauer einer Nacht ohne Heizungszuspruch blieb. Doch siehe: Er ließ von seinem fröstelnden Selbst, sah mit gelöstem Lächeln von seiner schnöden Körperlichkeit ab – und konzentrierte sich ausschließlich auf seinen anheimelnd warmen Astralleib. Dazu fiel seiner Oma allerdings nichts mehr ein.