Sowohl die Illuminations- als auch die Illusionskunst des Bremer Kollektivs Urbanscreen macht "Spektrum" – hier eine Szene mit Young-Won Song – zum Ereignis. (Fotos: Jörg Landsberg)

Bremen. Diese Geisterstunde – angemessene Spieldauer: 60 Minuten – beginnt vergleichsweise leise: Nóra Horváth kniet vor einer silbernen Plane, die an jene Rettungsfolien erinnert, die verunglückte Personen schützen sollen. Später wird die Akteurin kurzzeitig vollständig davon bedeckt sein, gewissermaßen als Vergänglichkeitsmal ihrer selbst. Jetzt aber, zu Beginn dieses szenischen Spuks mit dem sprechenden Namen „Spektrum“, erforscht die Ungarin mit ihrer Rechten unendlich langsam das nachgiebige Material und dessen faltigen Verwerfungen, die sich gleichwohl wie von Geisterhand auf der dem Augenschein nach durchlässigen Plane materialisieren. Umflort wird die erste Inspektion eines gespenstischen Zwischenreichs von sphärischen, ratschenden und knirschenden Klängen, die mal alltäglich wirken, mal einer Zaubershow entlehnt scheinen, mal nicht ganz von dieser Welt sind.

Horváths Landsmann Máté Mészáros stellt – nach „Next to me“ (Premiere war im Mai 2016) – mit „Spektrum“ seine zweite Arbeit am Kleinen Haus vor. Schon bei seinem Bremer Debüt umspielte die Choreografie ein ums andere Mal auf subtile Weise die porösen Grenzen zwischen Innen und Außen, Leben und Tod, Licht und Schatten, Dasein und Fortgang. Für seinen jüngsten Streich verbleiben die wohltuend aufgeschlossenen, ja experimentierfreudigen Tänzerinnen und Tänzer der Bremer Kompanie Unusual Symptoms in diesen und anderen Grenzbereichen, erkunden sie und die von ihnen hervorgebrachten Erscheinungen, ja schlüpfen gleichsam in sie hinein wie in eine Decke, die, zumal für durchlässige Schläfer, die Welt des Traumes von der sogenannten Realität trennt.

Durchscheinend, zumindest durchschimmernd – und entsprechend von ätherischer Flüchtigkeit geprägt – geraten etliche Szenen dieses vorwiegend assoziativ strukturierten Bühnenreigens, den Mészáros absichtsvoll vage um jenes Thema anordnet, das der Stücktitel souffliert. Die virtuose Zerlegung des Lichts, für deren enormen Schauwert das Bremer Projektions- und Illuminationskollektiv Urbanscreen (namentlich: Till Botterweck und Ana Romão) verantwortlich zeichnet, betrifft diese ambitionierte Versuchsanordnung ebenso wie die getanzte Analyse von Phantomen und anderen zweifelhaften Hervorbringungen des Geistes.

Acht Akteure nähern sich dieser im Wortsinne nicht zu begreifenden, um nicht zu sagen: unfassbaren Zwischenwelt durch tänzerische Episoden, die sozusagen das gesamte Spektrum denkbarer und undenkbarer Epiphanien abbilden. So beschwören Nóra Horváth und Ensemble-Novize Aaron Samuel Davis in einem treibenden Tribal-Duett womöglich die Blutspur der vergessenen Ahnen, Andor Rusu betreibt in zwei fulminanten Soli die fragmentarische Dekonstruktion einer vielleicht schimärischen Tanzgeschichte, die von klassischem Ballett bis Breakdance reicht. Alexandra Llorens, Young-Won Song und Gabrio Gabrielli wiederum rammen nach Art einer Stafette wieder und wieder so wuchtig das zentrale Element der von Urbanscreen geschaffenen Ausstattungsarchitektur, eine riesige Leinwand, als würden sie Exorzismus-­Übungen für Fortgeschrittene praktizieren.

Tolle Trompe-l’œil-Effekte

Drei Elemente vervielfachen und kommentieren, befragen und unterlaufen abwechselnd die von Unusual Symptoms eingängig vorgeführten Phantasmen: besagte Illuminationen, oft mit tollen Trompe-l’œil-und Bildrausch-Effekten im Bunde, die ein faszinierendes Spiel aus Körper, Bewegung und Raum beziehungsweise deren Wahrnehmung stiften. Eine findige Kostümierung, die alle Kontraste der eingesetzten Farbpalette spannungsvoll ausleuchtet. Und ein live ausgelegter Soundteppich, mit dem der ungarische Multi-Instrumentalist Àron Porteleki das Bühnengeschehen mal überpointiert doppelt, mal raffiniert in Zweifel zieht. Leider gerät die Beschallung am Premierenabend so pausenlos und selbst in poetischen Momenten passagenweise so massiv, dass empfindliche Theatergänger nicht etwa – wie im Foyer gewarnt – am Stroboskop-Einsatz laborieren dürften, sondern an der schieren Lautstärke. Weithin hörbar ist auch der Zuspruch des Publikums für dieses weitgehend gelungene Gesamtkunstwerk.

Weitere Informationen

Weitere Aufführungen im Kleinen Haus:

31. Oktober, 18.30 Uhr; 13. und 20. November

sowie 12. und 21. Dezember, 20 Uhr; 26. Dezember, 18.30 Uhr; 10. Januar, 20 Uhr.