Die beiden Bilder des Apostel Paulus sind eines der 13 Twin-Bilder, die die Kunsthalle Bremen in einer Online-Aktion präsentiert. Links das Bild von Rembrandt aus dem Kunsthistorischen Museum Wien, rechts das Werk von Jan Lievens aus der Kunsthalle Bremen. (KHM Museumsverband / Kunsthalle Bremen)

Das habe ich doch schon einmal irgendwo gesehen – ein Gedanke, der Museumsbesuchern sicher nicht selten durch den Kopf schießt, denn man findet sie häufig: Zwillingswerke in der Kunst. Anlässlich der Wochen des Sternzeichen Zwillings stellt die Kunsthalle Bremen online unter dem Hashtag #ArtTwins nach und nach 13 ihrer Werke in den Fokus, die Zwillinge in anderen Museen haben, darunter Gemälde genauso wie Skulpturen. Bestimmte Themen tauchen in der Kunst vermehrt auf, und nicht selten waren hierbei auch die Modelle identisch oder ähnlich.

Neben dem grafischen Vergleich gibt die Kunsthalle in ihrer Serie Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Künstlern und erläutert die Bedeutung des jeweiligen Motivs. Der deutsche Maler Anselm Feuerbach (1829 bis 1880) zum Beispiel malte seine Gelliebte und gleichzeitige Muse Anna Risi mehrmals, in verschiedenen seiner Werke. Sehr deutlich zu sehen ist das beim Vergleich seines 1865 entstandenen Gemäldes „Mandolinenspielerin“ und dem Bild „Mandolinenspieler“ (1868), die beide Risi im Profil zeigen. Ersteres ist in der Hamburger, Letzteres in der Bremer Kunsthalle zu sehen.

Während der Kunsthalle Bremen Gustave Courbets Gemälde „Brandungswelle“ (1869) gehört, können Besucher des Städel-Museums in Frankfurt mit „Die Woge“ ein Werk des Künstlers bewundern, dass nicht nur im gleichen Jahr entstand, sondern seinem Bremer Zwilling zudem sehr ähnelt.

Doch auch Werke verschiedener Künstler lassen sich als Zwillinge identifizieren: Rembrandt Harmensz. van Rijn und Jan Lievers zum Beispiel schufen Zwillingsporträts – vielleicht der Tatsache geschuldet, dass sie sich zeitweise ein Atelier teilten. Ihre Darstellungen des rauschebärtigen „Apostel Paulus“ (1633/um 1629) sehen sich sehr ähnlich, beide wählten dasselbe Modell. Eines davon gibt es in Bremen zu sehen, das andere in Wien.

Mythologische Figuren, Tiere oder Selbstporträts finden sich in der Kunst immer wieder. Auch in diesen Motivgruppen sind im Laufe der Jahrhunderte Doppelgänger zusammengekommen. Beispiele hierzu wird die Kunsthalle in ihrer Serie noch bis zum 22. Juni vorstellen. Dann endet der Zeitraum des Tierkreiszeichen Zwilling und somit die Aktion. Die Posts zu den Zwillingswerken können sowohl auf Facebook als auch auf Instagram und Twitter verfolgt werden.