Regisseur Philipp Hirsch und die Schauspielerinnen Milena Tscharntke (links) und Matilda Merkel. (Karsten Klama)

Ein Panzer schießt, Nachrichten von Katastrophen folgen sowie diverse Menschen, die Selfies von sich machen. „Ich, ich, ich – nichts ist echt“, sagt Glocke (Matti Schmidt-Schaller) aus dem Off. Dazwischen erscheinen Videosequenzen in warmem Sonnenlicht: Glocke und ein Mädchen entdecken nackt einen wilden Bienenstock. Sie essen den frischen Honig direkt von den Waben, bevor sie sich küssen und im Gras rollen.

Mit dieser Bilderflut zeigt der Film „Raus“, der am Donnerstag in Anwesenheit der Darsteller und des Regisseurs seine Bremen-Premiere in der Schauburg feierte, schon am Anfang, was seine jugendlichen Hauptfiguren in die Natur treibt: der Wunsch nach einer Idylle fernab von der grausamen Wirklichkeit. Gegen Letztere will der junge Glocke eigentlich kämpfen. Um eine linksextrem anmutende Freundin zu beeindrucken, zündet er sogar ein teures Auto an. Zu dem ersehnten Sex danach kommt es aber nicht, weil Sicherheitsleute die Brandstifter entdecken. Während seine Freundin entkommt, kann sich Glocke zunächst nur auf das Dach eines Dixiklos retten. Als er dort seine Systemkritik in die Handys seiner Verfolger brüllt, bricht er plötzlich durch das Dach. In Fäkalien gebadet gelingt ihm die Flucht.

Das Video von Glockes Sturz ins Dixiklo geht viral, die ganze Welt scheint über den jungen Aktivisten zu lachen. Vor Scham oder vielleicht auch aus Angst vor der Strafverfolgung beschließt Glocke, abzuhauen. Sein Freund Paule (Enno Trebs) weiß sofort, wohin: Er zeigt ihm ein Facebook-ähnliches Forum, in dem ein Mann namens Friedrich Aussteiger in seine abgelegene Hütte einlädt. 200 Menschen haben schon online ihre Teilnahme bestätigt. Die Wanderung durch die Wälder und über die Berge beginnen die Jungs dann aber nur mit drei anderen Teenagern. Lediglich die Pornoqueen mit Influencer-Potenzial, die vermutlich aus der Nazi-Szene geflohene Steffi und der introvertierte Elias sind dem Aufruf von Aussteiger Friedrich in der realen Welt gefolgt.

Improvisierte Dialoge

Die kleine Gruppe wandert trotzdem, den rätselhaften Hinweisen Friedrichs folgend, immer tiefer in die wilde Natur hinein. Ohne Mühe erkennt man in den Berg- und Waldaufnahmen den Hartz, der mit seinen Seen und Bächen den Jugendlichen ein neues Zuhause bietet. Sie erleben einen Abenteuersommer, und das Ziel, Friedrichs Hütte zu finden, rückt in weite Ferne. Doch dann kommt es zum Streit.

Den Ankündigungen zufolge will der Film „Raus“ das Lebensgefühl der Generation, die nach 1995 geboren wurde, einfangen. Die von Sozialwissenschaftlern als Generation Z bezeichneten Jugendlichen wachsen mit Smartphones und sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Co auf. Die Drehbuchautoren Philipp Hirsch (Regie) und Thomas Böltken schicken sie in die Wildnis. Konsequent haben sie die Rollen mit jungen Newcomern besetzt. Nach Angaben von Hirsch haben die Darsteller einige der Dialoge improvisiert. Doch größtenteils folgt der Film einem Drehbuch, geschrieben von (erwachsenen) Filmprofis.

Leider merkt man das den Gesprächen der Jugendlichen im Film häufig an: Umgangssprache hört man selten. Besonders die Monologe der Jugendlichen wirken untypisch. Auch etwas konstruiert und flach wirkt Glockes verzweifeltes Hoffen auf sein erstes Mal. Für Sex zündet Glocke nicht nur das Auto an und denkt dabei sogar noch laut „Schlaf mit mir“. Es ist zudem die Online-Teilnahme der attraktiven Pornoqueen am Aussteigerprojekt, das ihn erst zum Aufbruch in die Natur motiviert. Zu gewollt wirkt zudem stellenweise die Kameraführung. So wechseln die Bildeinstellungen zu häufig und mit ihnen auch die Bildqualität: Sequenzen, die an Handyvideos erinnern, folgen auf Einstellungen, die Kinoqualität haben.

Doch alles in allem gelingt Hirsch das Porträt einer Generation. Allein schon, dass die Jugendlichen nur über ein anonymes Online-Event zusammenfinden, beschreibt die Lebenswirklichkeit der heutigen Jugend treffend. In Youtuber-Manier sprechen sich die fünf Protagonisten zunächst auch nur mit ihren Foren-Namen an. Die Pornoqueen wird erst im Laufe des Films zu Judith, der Mustangreiter später zu Elias.

Streben zum nächsten Papa

Bis auf ihn stolpern alle Jugendlichen ziel- und planlos in das Abenteuer. Das scheint zur Generation Z zu passen, die Studien zufolge sehr auf ihre Eltern bezogen agiert. Freiheit ist offenbar nicht wirklich wichtig. Stattdessen streben sie zum nächsten Papa: Friedrich, der sich um alles kümmern wird. Bevor sie ihn erreichen, schlafen die Teenager sogar im Freien, weil sie nicht einmal Zelte mitgenommen haben.

„Ohne so einen Friedrich würden die das gar nicht machen“, sagt Elias an einer Stelle. Sie wären nicht einmal vom Sofa aufgestanden. Eine Analyse, die sich mit vielen Porträts dieser Altersklasse deckt: Den Jungen fehlt Eigeninitiative und Abenteuerlust, und sie entwickeln kaum ehrliche und authentische Beziehungen. Das scheint „Raus“ aufzugreifen. Erst nach Tagen in der Wildnis tauschen sie unbeholfen wackelige Meinungen und schüchterne Freundschaftsbekundungen aus. Im Laufe ihres Zusammenseins blühen die Teenager auf und scheinen dann doch ohne Friedrich bereits das zu finden, was sie suchen: Abenteuer mit echten Freunden.