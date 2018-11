Mit ganz viel Love and Peace: Gentleman bei seinem Auftritt im Bremer Pier 2. (Frank Thomas Koch)

Gentleman mag Hände. Zumindest will er diese am Mittwochabend bei seinem Konzert im Pier 2 ziemlich oft sehen. Mal in die Höhe gerissen, mal schwingend von links nach rechts und auch wieder zurück. Alternativ gehen auch Finger. Zwei am besten, geformt zu einem Peace-Zeichen. Hätte man mitgezählt, wie oft der Aufruf zum fröhlichen Gemeinschafts-Frieden-Winken kam, man hätte problemlos alle zehn Finger hochhalten können. Darüber hätte Gentleman sich bestimmt auch gefreut. „Bremen, let’s do this“, ruft er immer wieder. Ja, was genau eigentlich? Das Publikum entscheidet sich für Zuhören und leichtes Mitwippen, ganz selten wird auch mal gesprungen – Arme inklusive, sofern der Musiker es wünscht.

Aber genug. Viel wichtiger ist schließlich, was auf der Bühne passiert. Dort starten die sieben Musiker und zwei Backgroundsängerinnen, die der Osnabrücker Tilmann Otto alias Gentleman im Gepäck hat, erst einmal mit ordentlichem Wumms in den Abend. Schlagzeug, Gitarren und natürlich auch kraftvolle Blasinstrumente, ja hier kommt alles zusammen, was es zu einem gelungenen Reggae-Konzert braucht. Die beiden Musikerinnen Tamika und Sherieta präsentieren erst einmal solo ihr Können, wobei vor allem Powerfrau Sherieta mit ihrer rauchigen Stimme Eindruck macht. Und dann kommt auch schon Gentleman selbst auf die Bühne. Erst hört man ihn nur, schließlich sieht man ihn auch – ja, der Musiker weiß, wie man Spannung erzeugt. Es folgt Jubel im Saal, anschließend ein paar brüderliche Handshakes (!) mit den Besuchern in den ersten Reihen.

Viele Gäste

Was macht ein Künstler, der bereits seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich im Geschäft ist? Er veröffentlicht ein Best-Of-Album. „The Selection“ heißt dieses im Falle von Gentleman und genau damit ist der Musiker aktuell quer durchs Land unterwegs. 22 Songs, 21 weitere auf der Deluxe-Version in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern – von Alborosie, Patrice oder Curse über Stefanie Heinzmann oder Udo Lindenberg, bis hin zu Sean Paul und Shaggy sind darauf zu finden. Und weil Gentleman so viele musikalische Freunde hat, hat er direkt auch noch ein paar von ihnen als Gäste mit auf Tour genommen.

So kommen im Laufe des Abends erst Martin Jondo („Rainy Days“), dann Claye („Dunns River Falls“) und schließlich noch Daddy Rings („Can Hold Us Down“) auf die Bühne, singen mal mit und mal ohne den Gastgeber. Zum Ende des Abends holt Gentleman schließlich auch noch einen vierten Überraschungsgast mit Lokalbezug auf die Bühne: Flo Mega. Dieser singt ein paar Zeilen aus seinem Lied „Marlboro Mann“ („Es liegt doch auf der Hand, du bist nicht der echte Marlboro Mann“), dann will Gentleman noch gemeinsam mit ihm ein paar Töne anstimmen, was aber kolossal in die Hose geht (passend zu Flo Megas weiteren Zeilen: „wir reden aneinander, aneinander, aneinander vorbei“). Der ganze Gastauftritt wirkt etwas improvisiert und planlos, und so ist Flo Mega dann genauso schnell wieder weg, wie er gekommen ist.

Mehr zum Thema Interview mit Bosse „Ich hänge gern im Viertel ab“ Am Dienstag (6. 11.) spielt Bosse im ausverkauften Schlachthof. Vorab hat er uns erzählt, warum ... mehr »

Ansonsten ist das größte Problem des Abends, dass Gentleman einfach zu viele Songs in seinem Programm unterbringen will. Dazu passt auch, dass bereits ab Einlass ins Pier 2 Gentleman-Musik vom Band gespielt wird – über eine Stunde lang. In mehr als 20 Jahren auf der Bühne kommt halt einiges zusammen, was ja schon die umfangreiche Auswahl auf dem Best-Of-Album zeigt. Und natürlich will das Publikum Songs wie „Intoxication“, „Dem Gone“, „Superior“, „Runaway“ oder „To The Top“ auch alle hören, um nur einige der größten Nummern zu nennen.

Also mischt der Künstler fröhlich zusammen, spielt hier an, geht in einen anderen Song über, der wiederum ohne Pause direkt in das nächste Lied fließt. Das ist nichts Ungewöhnliches für ein Reggaekonzert, diese leben manchmal sogar von gelungenen Mash-Ups und den fehlenden Verschnaufpausen. Im Fall von Gentleman erzeugt das aber in großen Längen des Abends nichts weiter als unnötige Hektik und Unruhe. Eigentlich fehlt nur noch, dass das Publikum zeitgleich winken, klatschen und springen soll, um noch mehr Zeit zu sparen.

Weniger wäre mehr gewesen

Das ist alles überaus schade, denn trotz alle dem ist und bleibt Gentleman ein großartiger Musiker mit unverkennbarer Stimme. Nicht umsonst hat er es wohl als einziger Europäer geschafft, auch innerhalb der jamaikanischen Reggae-Szene anerkannt und respektiert zu werden und einen authentischen Stil zu entwickeln, der auch wirklich nach Karibikinsel klingt und nicht nach Osnabrücker Hinterhof. Auch seine Band und Gäste spielen durchweg in der oberen Liga. Das Konzert als Ganzes war allerdings das beste Beispiel dafür, dass mehr nicht immer auch gleich besser bedeutet.