Antizipiert den Abschiedsschmerz: "Die Kinder werden mir fehlen", sagt der Theatermacher und Neu-Blumenthal-Stationsvorstand Mirko Borscht wenige Tage vor dem Ende der Langzeit-Performance in Bremen-Nord. (CHRISTIAN KOSAK)

Bremen. Tatort: Blumenthaler Marktplatz. Tatzeit: Mittwochabend. Aber was heißt hier schon Tat? Regisseur Mirko Borscht, Vorstand der Anfang Mai eröffneten Missionsstation Neu-Blumenthal, schleckt vor der begehbaren Bühne in Kirchengestalt an einem Eis (mit Sahne!). Neben ihm sitzt Akteur Farhad Taghizade, sein getreuer Vasall im Zeichen jener Kulturkolonisation, die das Theater Bremen dem Stadtteil noch bis Sonnabend spendiert. "Venezia" heißt die um die Ecke gelegene Eisdiele, die Borscht und seinen Mitstreitern in den vergangenen sechs Wochen das Künstlerleben versüßt hat. "Am Anfang der Aktion war viel los", sagt die junge Kellnerin, "zumal am Wochenende. In letzter Zeit passiert nicht so viel." Der Eindruck täuscht nicht. Nur und immerhin in den ersten drei Wochen des hehren Stadtteilbelebungsprojekts "Aufstieg und Fall der Station Neu-Blumenthal" habe es regelmäßiges Programm gegeben, sagt Dramaturgin Natalie Driemeyer, der es als Stationsdiakonin neben der Künstlerseelsorge obliegt, Ausstattungsmaterial und Geld von der Innenstadt gen Norden zu leiten.

Obwohl dieses Auswärtsspiel in Blumenthal – das zweite nach 2016 – mittlerweile formlos geworden ist, gab es viel Unterstützung durch Kollegen: Die Aktrice Irene Kleinschmidt absolvierte wochenlang Hausbesuche bei Anrainern, um Nutzen und Nachteil eines Blumenthal-Domizils für das Leben zu diskutieren. Tänzer Antonio Stella ließ sich vom Blickfang der Produktion, einer windschiefen Holzkirche (die bei der Berliner Volksbühne entliehen wurde), zu einem Auftritt inspirieren. Auch die Akteure Nadine Geyersbach und Alexander Swoboda suchten jene Autochthonen heim, die im ironisch mehrfach gebrochenen Projektjargon "edle Wilde Blumenthals" heißen – und sich von den ideellen Nachfahren des in Blumenthal verstorbenen Kapitäns und Neuguinea-Kolonialherrn Eduard Dallmann beehren ließen, wenn schon nicht bekehren. Zwar strömte das Publikum zuletzt nicht gerade, und doch gab es viele gute Gespräche, wie die Theaterleute betonen. Kunst-Frühförderung lassen die Theatermacher ihren jüngsten (und treuesten!) Zuschauern Tag für Tag angedeihen. Auch an diesem Abend malt eine Handvoll Kinder an einem Tisch vor dem Sakralbau Bilder von der sie umfangenden wundersamen Theaterwirklichkeit, für die Borscht bei Amtsantritt die dreifaltige Beglückungslosung "Kolonisieren – Kultivieren – Motivieren" ausgegeben hatte.

Einen Filzstiftwurf entfernt nähert sich realsatirisches Potenzial: Die SPD errichtet einen Wahlstand, und der Neu-Blumenthaler Elombo Bolayela schwärmt gegenüber dem Reporter, den er seinetwegen gekommen glaubt, von den "Chancen des Stadtteils". Seit zwei Wochen wohnt der Bürgerschaftsabgeordnete und Fraktionssprecher für Kultur im höheren Norden. Neulich radelte er von Rekum bis Blumenthal und stellte auf der Acht-Kilometer-Strecke fest, dass nur der Marktplatz angemessenes Begegnungspotenzial birgt. "Das muss sich ändern", sagt Bolayela, bevor er zu den Genossen schlendert, die just einen Redenreigen anstimmen. Gut, dass die Theaterleute an Nachnutzung gedacht haben. Sie werden unter anderem eine Tribüne zurücklassen. Mirko Borscht, der und den Blumenthal verändert hat, schreibt auf eine Tafel, was man über den geordneten Rückzug des Theaters wissen sollte: "Station Neu-Blumenthal wird unvermittelt enden."