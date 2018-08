Wird erst im November in Bremen auftreten: der deutsche Popsänger Laith Al-Deen. (fr)

Die Bremer Fans des deutschen Popsängers Laith Al-Deen müssen sich noch gedulden. Das für den 23. August geplante Konzert in der Aladin Music Hall wird auf November verlegt. Als Grund gibt der Sänger in einer Stellungnahme private Gründe an. Via Facebook teilte er mit: "Hallo ihr Lieben, ich habe eine schlechte Nachricht für all jene, die zum Konzert ins Aladin nach Bremen kommen wollten. Es tut mir wirklich leid, aber wir können diesen Termin aus privaten, terminlichen Gründen nicht realisieren."

Das Konzert wird laut Veranstalter Koopmann Concerts am 8. November 2018 nachgeholt. Bisher gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden. (haf)