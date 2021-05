Veronika Settele ist Postdoktorandin am Institut für Geschichtswissenschaft. (Christoph Kalter)

Es ist wohl nicht übertrieben, zu behaupten, dass Veronika Settele Pionierarbeit betrieben hat. Bevor sie sich für ihre Dissertation der Geschichte der Massentierhaltung in BRD und DDR annahm, gab es keine vergleichbare Arbeit auf diesem Gebiet. Das Werk mit dem Titel „Revolution im Stall: Landwirtschaftliche Tierhaltung in Deutschland 1945-1990“ wurde entsprechend zu so etwas wie einem wissenschaftlichen Hit: Settele wurde dafür ausgezeichnet mit dem Opus Primum der Volkswagen-Stiftung, dem Deutschen Studienpreis der Körber-Stiftung und dem Friedrich-Meinecke-Preis.

Seit 2019 ist Veronika Settele Postdoktorandin im Bereich Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Bremen. Ihre Arbeit sei zugleich „eine Konsumgeschichte, eine Ernährungsgeschichte und eine deutsch-deutsche Wirtschaftsgeschichte geworden“, sagt sie. Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Tierhaltung hin zur Massentierhaltung sei im historischen Kontext plausibel und weise für die beiden deutschen Staaten insgesamt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede auf. Umgekehrt bedeute das aber auch, dass sich bei Veränderungen der gesellschaftlichen Voraussetzungen auch neue Formen der Tierhaltung entwickeln könnten. Privat führt Settele das Thema fort. Aktuell schreibt sie ein Sachbuch darüber, diesmal allerdings mit einem Schwerpunkt auf den 30 Jahren nach der Wiedervereinigung.

Mit Landwirtschaft und Nutztierhaltung wird ihre Arbeit künftig allerdings weniger zu tun haben. Eher schon mit den Inhalten des Seminars, das sie derzeit gibt: „Markt und Staat in der Moderne“. Für ihre Habilitation, die sie berechtigt, an wissenschaftlichen Hochschulen zu lehren, will sie sich mit internationalem Handel und politischem Regieren auseinandersetzen. „Ich möchte der Frage nachgehen, wie es gekommen ist, dass die ökonomische Performance eines Staates mittlerweile als Gradmesser für den Erfolg politischen Handelns dient“, erklärt sie. Mit der Geschichte Bremens und Bremerhavens als Tor zur Welt, sagt sie, sei sie dafür genau am richtigen Standort.