Am 29. April ist Welttag des Tanzes. Das Instituto Cervantes veranstaltet hierzu einen Online-Talk. Mit dabei ist unter anderem Helge Letonja, Choreograph und Leiter von steptextdanceproject. Das Bild zeigt einen Probenmoment für das Stück "In Fuga" des Ensembles "Of Curious Nature", das Letonja als künstlerischer Leiter verantwortet. (MARIANNE MENKE)

Am Donnerstag, 29. April, ist Welttag des Tanzes. Das feiert das Instituto Cervantes mit einem Gespräch zu zeitgenössischem Tanz. Die Gesprächspartner sind Helge Letonja, Choreograph und Leiter von steptext dance project, und Javier Cuevas, Präsident der Federación Estatal de Asociaciones de Empresas y Compañías de Danza (FECED). Von 19 bis 20 Uhr sprechen sie in der Online-Veranstaltung über zeitgenössischen Tanz, Bewegung und Ausdruck. Das Gespräch in spanischer Sprache findet über die Zoom-Plattform statt, die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. ID Meeting: 943 4231 3248 Passwort: 56278.