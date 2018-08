Diese Aufnahme zeigt Rilke 1901 in Westerwede. Dort hatte er nach der Eheschließung mit Clara ein Haus gekauft; Heinrich Vogeler kümmerte sich um das Interieur. (FR)

Bremen. Über den Aufenthalt des Dichters Rainer Maria Rilke in Worpswede mag noch nicht alles gesagt sein, aber schon sehr viel: Darüber etwa, wie der glubschäugige Jüngling bei Kerzenschein und Rosen empfindsame Verse deklamiert – und sich besonders ins Zeug legt, wenn Frauen zugegen sind. Über frühe Begegnungen mit der Malerin Paula Becker, spätere Gemahlin Otto Modersohns, und der Bildhauerin Clara Westhoff, die er heiraten wird. Über seine kindliche Freude, als ihn das "bunte Gewoge" der Torfschifffahrt schwindeln lässt. Über sein gepflegtes Gruseln, als ihm eines Nachts schwarze Ziegenmilch serviert wird. Und über seine innige Bekanntschaft mit den Gründungsvätern der Künstlerkolonie – Modersohn, Fritz Mackensen, Hans am Ende, Fritz Overbeck, Heinrich Vogeler –, die er 1903 in der Monografie "Worpswede" porträtiert. Ob er darin den Schöpfungsprozess als Mühe der Ebene beschreibt? Von wegen! "Die Ebene ist das Gefühl, an welchem wir wachsen", beschied der wortgewaltige Rilke, der sich heillos in die pittoreske Region verliebt hatte.

"Es ist ein seltsames Land", schreibt Rilke über die von Katen und Moorgräben dominierte Gegend. "Wenn man auf dem kleinen Sandberg von Worpswede steht, kann man es ringsum ausgebreitet sehen, ähnlich jenen Bauerntüchern, die auf dunklem Grund Ecken tiefleuchtender Blumen zeigen. Flach liegt es da, fast ohne Falte, und die Wege und Wasserläufe führen weit in den Horizont hinein. Dort beginnt ein Himmel von unbeschreiblicher Veränderlichkeit und Größe."

Gesucht: Aura und Authentizität

Zeitlose Zeilen, erhabene Beschreibungen – Wiederlesen macht Freude. Literaturbegeisterte Lokalpatrioten dürften sich dennoch darüber freuen, dass nun ein anderer Ort als das unvermeidliche Worpswede in den Fokus der Rilke-Forschung rückt: Bremen, das bislang unter Philologen und Kunsthistorikern bei der biografischen Spurensuche nur eine nachgeordnete Rolle spielte. Vom 19. bis 22. September findet dort die 38. Tagung der Rilke-Gesellschaft statt. Alle zwei Jahre treffen sich Mitglieder der Vereinigung an einem Ort, an dem Rilke für eine nennenswerte Zeit weilte. Inbegriffen sind Besuche von Stätten – Authentizität! Aura!! –, an denen Rilke nachweislich war. Löblich ist der nicht selbstverständliche Umstand, dass sich die Tagung nicht nur an ein akademisches Publikum richtet, sondern auch an Laienleser, die ebenfalls vom üppigen Rahmenprogramm profitieren können.

"Bremen war ein Fixpunkt in Rilkes unstetem Leben von 1898 bis 1910", heißt es auf der Homepage besagter Gesellschaft, die seinen Nachruhm pflegt (www.rilke.ch). Immerhin heiratete der Dichter Clara Westhoff am 28. April 1901 in Bremen, und seine – acht Monate später geborene – Tochter Ruth lebte von 1902 bei seinen Schwiegereltern in Oberneuland. Anno 1902 brachte der vielseitige Wortmetz für die Kunsthalle Bremen eine Festspielszene zu Papier – die Shakespeare Company wird sie am Eröffnungsabend aufführen –, und auch die einzige Regiearbeit, die von Rilke überliefert ist, trug sich in Bremen zu (Maurice Maeterlincks "Schwester Beatrix"). Dort stand er auch im innigen Kontakt mit Gustav Pauli, dem späteren Direktor der Bremer Kunsthalle, der ihm auch den Auftrag zur erwähnten Worpswede-Monografie verschaffte, die Rilke in nur drei Wochen niederschrieb.

Auch Rilkes Rezensionen für das „Bremer Tageblatt“ würdigt das Symposium. Nie wieder schrieb er für ein anderes Medium so viele Texte. Seine Artikel, die zwischen 1901 und 1903 entstanden, zeigen seine literarischen Vorlieben – wie auch seine Passionen auf dem weiten Feld der bildenden Kunst. Ein weiterer Schwerpunkt der Tagung gilt Rilkes Verhältnis zur Pädagogik. 1905 hatte er eine Stellungnahme zum Religionsunterricht an die Bremer Vereinigung für Schulreform geschickt, die Einblicke in seine Haltung zum Deutsch- und Religionsunterricht zulässt.

Betrüblich aus Bremer Sicht ist das Fehlen eines Vortrags, der Rilkes Verbindung zu einem großen Sohn der Stadt würdigt: Anton Kippenberg (1874-1950), der 1949 zum Ehrenbürger der Hansestadt ernannt wurde, leitete von 1905 bis 1950 den Insel-Verlag, zu dessen Autoren Rilke zählt. Allerdings ist das zugehörige Feld gut vermessen: Bereits seit 1995 liegt die Korrespondenz der Feingeister in einer zweibändigen Ausgabe vor.

Zu den Exkursionen der Tagungsteilnehmer zählen Führungen durch die Worpswede-Bestände der Kunsthalle Bremen, die Sonderausstellung "Otto Modersohn und Paula-Modersohn-Becker" in den Museen Böttcherstraße – und durch das Modersohn-Becker-Stiftungsarchiv. Dabei werden Briefe und Widmungsexemplare Rilkes präsentiert.

Das Eröffnungsabendprogramm trägt sich – samt Bürgermeister Sieling – in der Oberen Rathaushalle zu. Neben besagtem Gastspiel der Shakespeare Company, die Rilkes Beitrag zur Neueröffnung der Bremer Kunsthalle am 15. Februar 1902 aufführt, verheißt ein Vortrag der Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe Spannung. Sie wird ihr ambivalentes Verhältnis zum Ausnahmedichter skizzieren. Ein weiterer Höhepunkt der Weihefestspiele ist die Eröffnung der Schau "Rilke in Bremen" im Modersohn-Becker-Museum, die vom 21. September bis 6. Januar 2019 gezeigt wird.