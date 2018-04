Das Wort zum Montag spricht Franz Kafka, furchtsames Vatersöhnchen aus Prag: "Freuet euch, ihr Patienten, der Arzt ist euch ins Bett gelegt!" Diese Passage, geschrieben vor 101 Jahren, steht in der Erzählung "Der Landarzt". Weil die Titelfigur einen kranken Knaben nicht heilen kann, wird sie entkleidet neben den Patienten gebettet, unweit von dessen klaffender Wunde.

Ist dies schon Wahnsinn, so hat es doch ähnliche Methode wie jene, die auf der Mitte März ausgeklungenen Leipziger Buchmesse praktiziert wurde. Dort nämlich – genauer: am Messestand von Flandern und den Niederlanden – verhießen sogenannte Buchdoktoren den Besuchern die Linderung aller Leiden, indem sie ihnen literarische Rezepte verschrieben. So wurde Leo Tolstois "Anna Karenina" gegen Liebeskummer aufgeboten, Thomas Bernhards frischlufthaltige Erzählung "Gehen" gegen Kopfschmerz, J. D. Salingers "Der Fänger im Roggen" gegen Rückenweh.

Diese Idee hätte gewiss auch dem in vielfacher Hinsicht unheilbaren Franz Kafka behagt. Freuet euch, ihr Patienten, Genesungslektüre ist euch ins Bett gelegt.