DJ Bobo bei einem Auftritt in Bremen im Jahr 2017. (Christina Kuhaupt)

Die Musik in den 90er-Jahren war geprägt von Techno, Grunge und Eurodance. Für letzteres Genre war vor allem einer DAS Gesicht: DJ Bobo. Mit Songs wie "Everbody", "Pray" oder "Somebody Dance with Me" brachte er die Menschen auf die Tanzfläche. Erstaunlicherweise auch heute noch. Denn nicht nur seit der großen 90er-Revival-Welle ist DJ Bobo wieder präsent. Vielmehr: Er war nie weg. Aus der Eurodance-Zeit ist er einer der wenigen Künstler, die weiter erfolgreich Alben veröffentlichen. Und während sich viele Künstler aus der besagten Zeit auf Revival-Events verdingen, füllt DJ Bobo Arenen mit seinen Shows. Vor zwei Jahren feierte der Schweizer Musiker, Tänzer und Komponist sein 25-jähriges Bühnenjubiläum - auch mit einer Show in Bremen. Nun führt ihn seine "Kaleidoluna"-Tour erneut in die Hansestadt. Am 18. Mai ist er in der ÖVB-Arena zu Gast. Karten für das Konzert sind noch erhältlich.

Verlosung

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Show am 18. Mai 2019 in der ÖVB-Arena. Schicken Sie einfach eine Mail mit dem Betreff "DJ Bobo" an gewinnspiele(at)weser-kurier.de. Einsendeschluss ist der 15. Mai 2019, 12 Uhr. Die Gewinner werden am 16. Mai 2019 per Mail benachrichtigt. Bitte teilen Sie uns ihren vollständigen Namen mit, da dieser an den Veranstalter weitergeleitet wird.

