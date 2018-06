Ach, gäbe es doch noch Zeitungsleser vom Schlage eines Thomas Bernhard! Der 1989 verstorbene Austro-Dramatiker, der täglich bis zu zu sieben Blätter las, nutzte das papierne Medium als Informationsquelle, vor allem aber als Basis für seine legendären Aufregungsschübe, die meist in eigene Texte mündeten. An diesen Nachrichten-Aficionado alter Schule erinnerte unlängst Michael Angele in seiner Hommage „Der letzte Zeitungsleser“ (Galiani), die der großen Zeit der Printmedien nachtrauert.

Auch auf die Hoch-Zeit und den Hauptort des deutschen Nachrichtengewerbes verwies Angele in seinem Essay. Wie aufs Stichwort ist jetzt das Standardwerk zu diesem Thema in einer erweiterten Neuauflage erschienen: Peter de Mendelssohns grandiose Studie „Zeitungsstadt Berlin“.

Erstmals erschien das Werk, das den Untertitel „Menschen und Mächte in der deutschen Presse" trägt, in den 1950er-Jahren, als noch nicht klar war, ob und – falls – inwieweit die Stadt an ihre publizistischen Vorkriegsmeriten würde anknüpfen können. Mithin an eine Zeit, als Verlegerpersönlichkeiten wie Leopold Ullstein und Rudolf Mosse im Berliner Zeitungsviertel ein veritables Pendant zur Fleet Street in London etablierten.

Tatsächlich war de Mendelssohns Chronik der Schmerzensschrei eines Fans, der seiner Idole beraubt worden war. Denn im Kalten Krieg waren mit der Stadt deren Printmedien isoliert. Die entsprechenden Kapitel lesen sich wie ein Thriller. Im Anhang „Von der Zeitungsstadt zur Digitalwirtschaft“ schließt Lutz Hachmeister Lücken der Überlieferung bis in die Gegenwart.

Peter de Mendelssohn: Zeitungsstadt Berlin. Ullstein, Berlin. 816 Seiten, 42 €.