Die Zahl der Krankheitstage aufgrund psychischer Probleme nimmt nach Ein­schätzung von Experten weiter zu. Studien belegen, dass sich die Zahl der Fehltage von Arbeitnehmern in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdrei­facht hat. Allein 2018 waren davon hierzulande 2,2 Millionen Menschen betroffen. Ein zentraler Grund für die notorische Überlastung ist Arbeitsverdichtung – und die Scheu von Angestellten vor alternativen Beschäftigungsmodellen, die im Idealfall wesentlich mehr Muße bieten. Davon erzählt Hendrik Werner in einer neuen Folge seiner immer wieder sonntags erscheinenden Kolumne "Müßiggang". (Oliver Berg)

Das Wort zum Sonntag spricht der britische Philosoph Bertrand Russell (1872-1970): „Die Fähigkeit, seine Muße klug auszufüllen, ist die letzte Stufe der persönlichen Kultur, und bislang haben sich nur wenige zu dieser Höhe emporgeschwungen.“ Das klingt blasiert, ist aber insofern eine realitätsnahe Einschätzung, als es vielen Menschen in unserer schönen neuen Arbeitswelt paradoxerweise an Zeit zu mangeln scheint, um Momente der Muße zu erfahren oder diese gar erfüllend selbst zu gestalten.

Vor 89 Jahren entwickelte der Ökonom John Maynard Keynes (1883-1946) eine kühne Vision: die 15-Stunden-Arbeitswoche. Er war überzeugt, dass die Menschen im Jahr 2030 nur noch drei Stunden pro Tag arbeiten müssen, weil sich das von ihm als kontinuierlich angenommene Wirtschaftswachstum spätestens dann in individuelle Freizeit umwidmen lasse.

Bekanntlich kommt es derzeit anders: Die Arbeitsverdichtung nimmt vielerorts zu, und es erscheint müßig, ein ökonomisches System reformieren zu wollen, dessen Allgegenwart nicht nur am Black Friday wenig Spielraum für immaterielle Begehrlichkeiten lässt. In seinem Buch „Utopien für Realisten“ (2017) nimmt der niederländische Historiker Rutger Bregman den Zukunftstraum von John Maynard Keynes auf. Weniger zu arbeiten, sagt der 31-Jährige, mache produktiver, glücklicher, gesünder – und sei zudem klimafreundlicher.

Diese Einschätzung teilen nicht nur digitale Bohemiens und sogenannte New-Work-Initiativen, sondern auch viele literarische Figuren, von denen an dieser Stelle bereits die Rede war. Oblomow, der materiell abgesicherte Titelheld eines thematisch einschlägigen Romans des Russen Iwan Gontscharow (1812-1891), zählt definitiv nicht dazu. Der adlige Gutsbesitzer ist trotz seines beredten Leidens an der Gleichförmigkeit des Lebens viel zu träge, teilnahmslos und rückwärtsgewandt, als dass er zu einem Traum von einer besseren Zukunft in der Lage wäre.

Dabei schläft Oblomow viel; seine Mittagsruhe ist ihm heilig. Doch ist seine Muße weder kreativ noch genussträchtig, sondern heillos kontraproduktiv. Er schiebt alles auf. Arbeit und Langeweile gelten ihm als Synonyme. Kein Wunder, dass eine psychiatrische Diagnose nach ihm benannt wurde. Ironie der Literaturgeschichte, dass ihm seine Antriebsarmut zum Verhängnis wird. „Schwerfällige fallen leicht“, sagt meine Oma.