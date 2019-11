So sinnlich und fröhlich kann Wissenschaft sein: Thomas Ogilvie (links), Personalvorstand Deutsche Post AG, und Studienleiter Bernd Raffelhüschen präsentieren den aktuellen Glücksatlas. Über dessen geografischen Zuschnitt mokiert sich Müßiggänger Hendrik Werner in einer neuen Folge seiner immer wieder sonntags erscheinenden Kolumne. (GREGOR FISCHER)

Am vergangenen Dienstag hat die Deutsche Post in Berlin den „Glücksatlas 2019“ vorgestellt. Darin ist – vermeintlich! – zu erfahren, wie es um die Zufriedenheit der Menschen hierzulande steht. Bremen wird in dieser Rangliste kurioserweise einer sogenannten Nordseeregion zugeschlagen, die sich – angeblich! – von Cuxhaven bis Osnabrück erstreckt.

Diese Zuordnung ist geografisch bedenklich, aber Studienleiter Bernd Raffelhüschen ist nun mal nicht Professor für Kartografie an der Universität Bremen, sondern Professor für Finanzwirtschaft an der Universität Freiburg. Man kann nicht alles können und kennen.

Was hiesige Lokalpatrioten noch trauriger stimmen dürfte als das suggestive Aufgehen Bremens in Niedersachsen, ist dies: das desolate Abschneiden ihrer kleinen Großstadt, die bekanntlich ziemlich mittig zwischen den beiden, nun ja, Nordsee-Metropolen Cuxhaven und Osnabrück liegt. Besagte Region nimmt nämlich in diesem Jahr deutschlandweit nur die elfte Position ein (von 19). Im vergangenen Jahr war es immerhin noch der neunte Rang.

„So eine schlechte Platzierung gab es noch nie“ heißt es so lapidar wie geringschätzig in der aktuellen Glücksatlas-Erhebung für den Raum „Niedersachsen/Nordsee“, der – die Älteren werden sich erinnern – punktgenau von Cuxhaven über Bremen bis Osnabrück reicht.

Es folgt die Frohbotschaft: Die glanzlose Bewertung dürfte auf ein Missverständnis zurückzuführen sein. Der Müßiggänger hegt den Verdacht, dass sowohl die Bremer als auch all die anderen Nordsee-Anrainer die Fragestellung nicht richtig begriffen haben könnten. Womöglich haben sie verstanden, dass die Studie der Zufriedenheit mit den Leistungen der Deutschen Post gilt – und prompt ihrem Unmut über die jüngste Portoerhöhung und die derzeit in Rede stehende Streichung der Montagsbriefzustellung Luft gemacht.

In Bremen mag die ausbaufähige Bewertung überdies daran liegen, dass die Post das Foyer ihrer Filiale an der Domsheide jenseits der Öffnungszeiten neuerdings probehalber mit klassischer Musik beschallt: laut, hallend, peinigend – besonders bei Flötenkonzerten.

Ach, die Schneckenpost ist schon eine Marke! Ihre Trägheit lohnt allerdings weder Ärger noch schlechte Noten. Nordseenah sollte das Glück vor allem in Gleichmut bestehen. „Du bist Buddhist“, sagt meine Oma.