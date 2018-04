Libertin und Landschaftsliebhaber: Diese Büste des Malers Gustav Klimt ist in Unterach am Attersee ( Oberösterreich) zu besichtigen. Dort verbrachte der Künstler zwischen 1900 und 1916 bevorzugt die Sommermonate. Und dort entstand folgerichtig der Großteil seiner Landschaftsgemälde. (imago stock&people, imago/Manngold)

Bremen. Zuletzt war es ein Kinofilm, der über die Alte Welt hinaus an Gustav Klimt (1862-1918) erinnerte, dessen 100. Todestag sich an diesem Dienstag jährt: Simon Curtis' Biopic „Die Frau in Gold“ (2015) rekonstruiert die lange Restitutionsgeschichte des Gemäldes „Die Goldene Adele“ (1907), das als Inbegriff des Jugendstils gilt. Für die Wiener war das Porträt der österreichischen Unternehmergattin Adele Bloch-Bauer eine Ikone: „Österreichische Mona Lisa“ nannten sie es, als es noch im Schloss Belvedere hing. Maria Altmann, der von Mirren verkörperten Erbin des besagten Industriellen, wurden 2006 nach jahrelangem Rechtsstreit fünf Klimt-Gemälde übergeben, darunter die güldene Adele. Damit wurden gleich zwei Skandale revidiert – wenn auch signifikant verspätet: die Enteignung der jüdischen Besitzer durch die Nationalsozialisten und die sträflich lange Zurückhaltung des Staates Österreich in dieser Causa.

Flankiert wird diese filmische Erinnerung an das goldene Zeitalter der Wiener Secession von zwei Gedenktagen: Am 14. Juli 2012 feierte die Donau-Metropole Klimts 150. Geburtstag. Damals scharten sich Abermillionen Besucher in etlichen Ausstellungshäusern um seine Werke, als seien es heilige Gebeine. Rekordbesuche verbuchte zumal das Leopold-Museum, in dem mit „Klimt persönlich“ die bedeutendste Schau stattfand. Drei Jahre lang hatte Wien das Jubiläumsjahr geplant, ein Ereignis, das Touristiker als „nicht ganz so groß wie Mozart, aber weit größer als Schubert“ priesen. Damals ging es den Kuratoren vor allem um ästhetische Alleinstellungsmerkmale und lebensweltliche Stationen des Malers.

Das Monster in uns

Was für einen Unterschied fünf Jahre machen: Derzeit befassen sich Texte über Klimt aus Anlass der Koalition von ÖVP und FPÖ oft mit jener Verführungsgewalt von Rechtspopulisten, mit der es auch Klimt in Gestalt des antisemitischen Populisten Karl Lueger zu tun bekam. Lueger amtierte von 1897 bis 1910 als Wiener Bürgermeister – und avancierte mit Hetzparolen zu einem Vorbild Hitlers. Klimt indes lenkt den Blick der Kunstbetrachter auf das Monster in uns allen: auf jene versagten Wünsche, denen zeitgleich auch Sigmund Freud nachspürte. Statt soziale Verwerfungen in Sündenbock-Bilder umzuwidmen, spürte Klimt seelische Abgründe auf; statt xenophobischer Topoi thematisierte er anthropologische Konstanten. Von Klimt lässt sich unaufgeregter Widerstand gegen Ideologien lernen.

Klimt war auch deshalb cool, weil er es virtuos verstand, die Grenzen von Kunst und Leben durchlässig, ja libertär zu gestalten. Er verpflichtete sich der Mission der Avantgarde, indem er Lebens-, Liebes- und Leidensfährnisse direkt seinem Produktionsprozess einspeiste. Oft verkürzte ihn die Rezeptionsgeschichte auf goldenes Weichspülertum und kunstpädagogische Vorzeigeunternehmungen. Dabei war Klimt mehr als der Schöpfer des ätherischen Beethoven-Frieses und des spätromantischen Gemäldes „Der Kuss“, diesem ach so sinnlichen Sinnbild der Innigkeit, dessen Kopien Schlafzimmer gleich mehrerer Generationen von Europäern zieren.

Apropos: Spannend ist der notorisch ledige Klimt als Künstler, der sein Werk im Geist eines familiären Kollektivismus entwarf. Es waren intensive, ja intime Arbeitstreffen mit Models und Männerfreunden, die ihn im Wien um 1900 zu einem auch lokalpatriotisch engagierten Künstler qualifizierten. So schrieb sich Klimt mit Bruder Ernst und Freund Franz Matsch dem Weichbild der Stadt ein, indem das Trio die Dekoration repräsentativer Ringstraßenbauten übernahm – darunter die des Stiegenhauses im Kunsthistorischen Museum.

Im Burgtheater ist das einzige Selbstporträt des Künstlers zu sehen: auf der 1998 entdeckten Vorzeichnung zu einer von anachronistischen Figuren bevölkerten Ansicht des Globe-Theaters in London. Merke: Klimt hätte gern mehr als nur ein Leben gehabt. Und sei es, um mehr Zeit für Emilie Flöge zu haben, seine Muse. Ihr, der zwölf Jahre älteren Geschäftsfrau, die als Modeschöpferin reüssierte und wohl nur platonisch mit dem Künstler verkehrte, schickte er bis zu acht Postkarten täglich. Seine drei nachweislichen Kinder (nebst einem Dutzend mutmaßlichen) zeugte Klimt mit Gespielinnen, die er dem Licht der Öffentlichkeit entzog. Bis er den Folgen eines Schlaganfalls erlag, wohnte der manische Schöpfer und verschrobene Privatmann bei seiner Mutter.

An Klimts 150. Todestag wird in der Wiener Klimt-Foundation eine Lichtinstallation von Brigitte Kowanz mit des Künstlers Lebensdaten („eighteensixtytwo nineteeneighteen“) und eine interaktive Ausstellung von Frederick Baker im Museum für angewandte Kunst eröffnet („Klimt's Magic Garden: A Virtual Reality Experience“). Im Unteren Belvedere zeigt ab 23. März die Schau „Klimt ist nicht das Ende“, welche Folgen das Ende des Ersten Weltkrieges auf die Kunst der Donaumonarchie hatte. Das Obere Belvedere zeigt ab 1. März die Dauerausstellung – und darin Klimts „Kuss“ – in Neuaufstellung. Zudem ist dort die Aktrice Maxi Blaha in dem Stück „Emilie Flöge – Geliebte Muse“ zu sehen. Die größte Schau zeigt ab dem 22. Juni das Leopold-Museum, das eigene Bestände, neue Dauerleihgaben und Exponate der Klimt-Foundation vereint. Merchandising-Produkte wie den Klimt-Teddy und die Klimt-Hundedecke gibt es dem Vernehmen nach ganzjährig.