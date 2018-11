Judith Goldberg als Astronomie-Studentin Anna mitsamt ihrem Animations-Alter-Ego in "Ikota.Ki", das am Moks zu sehen ist. (Jörg Landsberg)

Bremen. Redet heute noch jemand von Künstlicher Intelligenz? Ja, eigentlich viele, aber eigentlich nur in der hippen Kürzelversion „KI“. In wieweit die ausgeklügelten Algorithmen unser Leben und unsere Sicht der Dinge sowieso alles andere als unterschwellig beeinflussen, ist längst nicht mehr nur ein Thema des Genres Science Fiction und seiner Fans. Amazons „Alexa“ ist in deutschen Wohnzimmern heimisch geworden, der Inhalt von Kühlschränken wird per Smartphone überprüft. Diverse Folgen der ARD-Krimireihe „Tatort“ haben sich bereits mit Software herumgeschlagen, die mindestens kriminell verführerisch, ab und an sogar mörderisch veranlagt ist. Und das sind nur wenige Beispiele. Gut so, denn in einer Realität, die von Virtualität durchdrungen wird, sollte eine möglichst niedrigschwellige Auseinandersetzung mit dem Thema Standard sein. Damit auch die mitkommen, die Nerds noch immer für eine Pelztierart halten.

Ein Beispiel für einen so spielerischen wie hintergründigen Zugang bietet „Iota.Ki“, die neue Produktion der äußerst kreativen und frisch-frechen Jugendtheatersparte des Theaters Bremen. Am Sonnabend fand eine lange und enthusiastisch beklatschte Uraufführung im Brauhaus statt, darüber freuten sich nicht nur die vier Schauspieler Fabian Eyer, Judith Goldberg, Kerstin Pohle und Julian Anatol Schneider. Beim Schlussapplaus fanden die vielen Beteiligten an der Produktion kaum Platz auf der Brauhaus-Bühne.

Kein Wunder: „Iota.Ki“ ist kein Theaterstück im herkömmlichen Sinn, es ist „Live Animation Cinema“, produziert vom preisgekrönten Medienkunst-Kollektiv Sputnic, das bereits 2016 in ähnlicher Weise „Out of Control“ fürs Moks realisiert hat. Sputnic, das sind vor allem Nils Voges (Regie), Malte Jehmlich (Bühnenbild) und Nicolai Skopalik (Musik), und sie haben ein großes Team um sich herum versammelt.

Multitasking für Schauspieler

Zu Beginn liegen vier Schauspieler gekrümmt auf dem Boden, in glänzend weißen Overalls, mit schwarzen Kappen auf dem Kopf und schwarz umrandeten Augen (Kostüme: Vanessa Rust). Beats wummern um sie herum, acht Projektoren und (noch eingerollte) Leinwände weisen darauf hin, dass Schauspiel nur ein Baustein von „Iota.Ki“ sein wird. Die Schauspieler leihen den Figuren eines Animationsfilms vor allem ihre Stimmen, und dieser Film mit Illustrationen von Jennifer Daniel und Julia Zejn entsteht live (Animationsplatten: Michael Dölle und Team). Der komplexe Produktionsprozess von Kunst wird mithin vor den Zuschauern zelebriert und so mit wissenschaftlicher Präzision demonstriert. Das Ensemble legt Folien auf die Projektoren, schiebt diese übereinander, projiziert sie auf Leinwände oder auf einzelne Tafeln, die die Charaktere symbolisieren. Multitasking als neue Aufgabe für Schauspieler. Das sieht nicht nur nach Labor aus, sondern ist es auch im inhaltlichen Sinn, die Ebenen überlappen sich.

Zu Beginn steht eine Pressekonferenz, in der die Wissenschaftlergruppe um die Astronomie-Studentin Anna (Judith Goldberg) die künstliche Intelligenz „Iota“ (Fabian Eyer mit Säuselstimme) vorstellt. „Iota“ soll alle Daten, die die Teleskope des astronomischen Instituts in Chile gesammelt haben, nach Signalen absuchen für außerirdisches Leben. Mit dabei sind auch Annas Chefin Mae (Kerstin Pohle), der Programmierer Veit, den der wandlungsfähige Julian Anatol Schneider mit Flo-Mega-hafter Knödeligkeit spricht, um gleich darauf den „Neue-Züricher-Zeitung“-Journalisten Heinz in breitestem Schwyzerdütsch zu geben.

Doch dann gibt es eine technische Störung. Mae wird dabei verletzt, Anna und Veit müssen „Iota“ im Alleingang neu starten. Dabei verliert Anna sich in Paralleluniversen, lernt den schnoddrigen Physiker Dot (ebenfalls Julian Anatol Schneider) kennen, der in einem Teilchenbeschleuniger am Südpol arbeitet und mit dem intelligenten Pinguin Rico befreundet ist, und die feministische Biologin Eleva (Kerstin Pohle), die mit ihrem Labor in den Dschungeln des Mondes zu Hause ist. Und alle sind sie mit „Iota“ verknüpft, der plötzlich sehr menschliche Züge aufweist, die kurzzeitige Multiversums-Idylle aber gewissermaßen erden muss: Die Reparaturroboter des göttlichen Supercomputers Alpha sind hinter ihm her, denn die dulden keine Abweichungen vom Plan. Da könnte nur eine Korrektur des Source-Codes helfen...

"Iota.Ki" dreht sich, ganz dem klassischen Bildungskanon verpflichtet, um den Sinn des Lebens und die Möglichkeit, dieses selbst zu bestimmen. Diese Frage hat sich vor dem Hintergrund der neuen technischen Möglichkeiten ja keineswegs erübrigt; sie hat nur neue Facetten hinzubekommen, denen hier mit viel Lust am Spielerischen begegnet wird. Iota.Ki" ist witzig, fantasievoll, hintergründig, spannend, aufklärerisch. Und daher einfach großartig – für alle ab 13 Jahren.

Weitere Informationen

Die nächsten Termine: 28. November, 1., 4., 8. Dezember, 12., 22. und 27. Januar, jeweils um 19 Uhr im Brauhaus.