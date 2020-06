Das Medienarchiv der Günter Grass Stiftung bleibt Bremen nun doch erhalten. Nachdem vor gut einem halben Jahr Gespräche über einen möglichen Umzug vom Campus der Jacobs University Bremen (JUB) ins Günter-Grass-Haus in Lübeck liefen (wir berichteten), gibt es nun eine andere Lösung: Die gut 2600 Ton- und Filmdokumente rund um den Schriftsteller werden in Zukunft auf dem früheren Kellogg-Areal zu finden sein.

Das bestätigte der Vorstandschef der Stiftung, Klaus Meier, der zugleich Eigentümer des auch Überseeinsel genannten Geländes ist. „Im Moment ist das Archiv gut verpackt, eingemottet und wartet auf den Re-Start“, sagte Meier. Geplant ist, dass das Archiv in das frühere Verwaltungsgebäude an der Stephanikirchenweide zieht, in dem ab dem Sommer auch eine Grundschule beheimatet sein wird.

Im Oktober hatte der Geschäftsführer der Stiftung, Horst Monsees, neben finanziellen und personellen Engpässe auch den ungünstigen Standort auf dem JUB-Campus als Gründe für die Umzugsüberlegungen genannt. Hans Wißkirchen, Leitender Direktor der Lübecker Museen, sagte, die Stadt sei einverstanden, das Medienarchiv in Lübeck weiterzuführen. Gleichzeitig beklagte er, dass öffentlich über Bedingungen für einen Standortwechsel gesprochen worden war.