Schauspieler Louis Hofmann in einer Szene der deutschen Netflix-Serie "Dark" (Folge 1). (dpa)

Novum bei der Vergabe der 54. Grimme-Preise: Gleich drei Bezahlsender kommen mit ihren eigenproduzierten Serien zu Ehren. Mit Netflix erhält erstmals ein Streamingdienst für seine Serie "Dark" eine Auszeichnung für Qualitätsfernsehen, wie die Veranstalter am Mittwoch in Essen mitteilten.

Jördis Triebel (m.) in einer Szene der Bestsellerverfilmung "Babylon Berlin". (dpa)

Außerdem bekommt die erste Koproduktion von ARD und dem Pay-TV-Anbieter Sky, die historische Krimiserie "Babylon Berlin", einen Grimme-Preis. Mit "4Blocks" erhält eine dritte Serie eines Bezahlsenders (TNT Serie) eine Auszeichnung.

"Die Qualität dieser hochklassigen Serien zeigt, dass Deutschland auch auf dem internationalen Serienmarkt bestehen kann", sagte die Direktorin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach.

Insgesamt können 68 Einzelpreisträger, vom Darsteller bis zum Drehbuchautor, am 13. April in Marl ihre Auszeichnung entgegennehmen. "Masse und Klasse", sagte Gerlach zur Rekordzahl der Einzelpreise. "Die Preisträgerinnen und Preisträger zeigen in hervorragender Weise einen großen Ausschnitt der Vielfalt der Formsprachen und Möglichkeiten, die das Medium Fernsehen zu bieten hat."

Grimme-Preis für Radio Bremen

In der Kategorie "Unterhaltung" wurde einer der drei in diesem Jahr vergebenen Grimme-Preise Radio Bremen zuerkannt: Ausgezeichnet werden die im niedersächsischen Walsrode geborene Kabarettistin Maren Kroymann (Darstellung / Autorin) und Sebastian Colley (Headautor) für das Radio-Bremen-Comedy-Format "Kroymann" (Produktion: Bildundtonfabrik). In diesem Format, auf Sendung seit März 2017, werde "Haltung zu Unterhaltung", begründet die Jury ihre Entscheidung: "Timing, Ton und Themen sitzen. Konzessionen ans Publikum werden keine gemacht, Erwartungen gerne gebrochen." Die Juroren würdigten überdies die Aktualität der Themen – von der #MeToo-Debatte bis zur AfD –, die das Format in kleine Kammerspiele gieße.

Die Entscheidung des Grimme-Instituts sorgte bei den Machern der Sendung für freudige Genugtuung. "Mit einem Format wie ‚Kroymann‘ an den Start zu gehen, kann man wahlweise mutig oder verrückt nennen. Radio Bremen kann mit beidem leben. Der Zuspruch des Publikums und der Presse ist grandios und der Grimme-Preis die Krönung", sagte Jan Weyrauch, Programmdirektor von Radio Bremen. Die Schauspielerin, Sängerin und Satirikerin Maren Kroymann, sagte, sie sei "wirklich beglückt" über diesen Preis "für eine feministische Sketch-Comedy mit einer 68-jährigen Lesbe! Geht doch." Die Auszeichnung wird das Team um Maren Kroymann am 13. April in Marl entgegennehmen.

Den Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern gilt seit jeher das Hauptaugenmerk der Künstlerin Maren Kroymann, die ihren anarchischen Witz bereits in dem TV-Format "Nachtschwester Kroymann" (von Oktober 1993 bis Dezember 1997) kultivierte. In "Kroymann" schlüpft die in Berlin lebende Künstlerin in unterschiedliche Frauenrollen, um satirisch gestimmte Blicke auf die Geschlechterfront zu werfen. Zur Seite stehen ihr dabei gestandene Kabarettisten und Schauspieler wie Annette Frier, Burghart Klaussner und Cordula Stratmann.

"Neo Magazin Royale" ausgezeichnet

Darüber hinaus haben auch alt bekannte Fernsehschaffende Grimme-Preise gewonnen. Für das Husarenstück, der Goldenen-Kamera-Verleihung im ZDF ein Double von US-Schauspieler Ryan Gosling unterzujubeln und den Weg dahin zu dokumentieren, bekommt das „Circus HalliGalli“-Team von ProSieben einen Grimme-Preis. Neben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wird auch der Gosling-Darsteller Ludwig Lehner, ein Koch aus Bayern, geehrt. Die Jury attestiert der Sonderausgabe der Show „gleichermaßen packendes Unterhaltungsfernsehen im gewohnten Stil der Sendung wie auch bitterböse Medienkritik“, heißt es in der Begründung.

Satiriker Jan Böhmermann im Studio der "Neo Magazin Royale"-Sendung. (dpa)

Zum dritten Mal zu Grimme-Ehren kommt das "Neo Magazin Royale" (ZDFneo) für die Folge "Eier aus Stahl - Max Giesinger und die deutsche Industriemusik". Jan Böhmermann erklärt, wie das "durchkalkulierte Industrieprodukt" deutsche Popmusik zustande kommt. Die Folge gehört "zu den raren Unterhaltungshöhepunkten des Jahres 2017", urteilt die Jury.

Die meisten Preise wurden aber wieder in der Kategorie "Information & Kultur" vergeben. Die fünf Grimme-Preise gehen alle an die Öffentlich-Rechtlichen. Im Mittelpunkt steht die Berichterstattung über die Randale um den G20-Gipfel in Hamburg, über Migranten oder das Los von Schulkindern beim Untergang der südkoreanischen Fähre "Sewol". Der Grimme-Preis gehört seit Jahren zu den bedeutendsten Preisen der TV-Branche und ist benannt nach dem ersten Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks, Adolf Grimme.

++ Dieser Artikel wurde am 14. März um 13.44 Uhr aktualisiert. ++