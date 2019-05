Das Festival wird an diesem Freitag mit einer Gala im Theater am Goetheplatz eröffnet. (Wikipedia)

An diesem Freitag feiert das Bremer Literaturfestival „Poetry on the Road“ seine Eröffnungsgala. Das Festival für Lyrik, Poesie und Performance findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt. Es bietet 31 Autorinnen und Autoren aus aller Welt eine Bühne. Oder besser: mehrere Bühnen. Nach der Gala im Theater Bremen strömen die Künstler am Sonnabend und Sonntag in die Stadt und präsentieren ihre Werke unter anderem bei der Langen Nacht der Museen, im Bremer St.-Petri-Dom oder am Montag, 27. Mai, am Kippenberg-Gymnasium.

Was unspektakulär begann, ist inzwischen bei Dichtern wie beim Publikum eine etablierte Adresse. Insgesamt kamen seit dem ersten Festival im Jahr 2000 mehr als 600 Autoren aus 65 Nationen für das Lyrikfestival nach Bremen. Stars wie die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller oder der kürzlich verstorbene Wiglaf Droste waren dabei. Aber auch eher unbekannte Nachwuchstalente treten bei „Poetry on the Road“ auf. Auch in diesem Jahr bietet das Festival eine breite Auswahl an ­Poetinnen und Poeten, das komplette Programm gibt es unter www.poetry-on-the-road.com.

Mit dabei sind unter anderen:

Liu Xia

Die chinesische Künstlerin ist die Witwe des Literaturnobelpreisträgers Liu Xiaobo, der im Juli 2017 in chinesischer Haft starb. Liu Xia lebt mittlerweile in Berlin, nachdem sie fast ein Jahrzehnt lang in China unter Hausarrest gestanden hatte. Die Lyrikerin, Malerin und Fotografin wird an der „Poetry on the Road“-Eröffnungsgala im Theater Bremen teilnehmen.

Maria Stepanova

Ihr Verlag Suhrkamp bezeichnet Stepanova als „eine der markantesten Gestalten des gegenwärtigen literarischen Lebens in Russland“. Sie wurde 1972 in Moskau geboren, ihr 2018 erschienener Roman „Nach dem Gedächtnis“ wurde mit dem wichtigsten russischen Buchpreis ausgezeichnet. Sie ist außerdem Chefredakteurin des Online-Magazins „colta.ru“. In Bremen liest Stepanova sowohl am Freitag bei der Eröffnungsgala als auch am Sonnabend um 10.30 Uhr im St.-Petri-Dom gemeinsam mit Madame Nielsen.

Özlem Özgül Dündar

Die in Solingen geborene Künstlerin erhielt vergangenes Jahr in Klagenfurt den „Kelag-Preis“ beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Dort präsentierte sie einen Text, der an die Brandanschläge auf Asylbewerberunterkünfte in ihrer Heimatstadt erinnerte. 2018 erschien auch ihr erster Gedichtband mit dem Titel „gedanken zerren“. Dündar lebt in Leipzig, schreibt Lyrik, Prosa und szenische Texte. Sie performt außerdem mit ihren Kollektiven „GID“, „Kaltsignal“ und „Kanak Attak Leipzig“. Beim „Poetry on the Road“-Festival tritt Dündar am Sonnabend gleich drei Mal auf. Um 12 Uhr im „Bremen4You“-Café, um 18 Uhr in der Shakespeare Company sowie um 22.30 Uhr im Wilhelm-Wagenfeld-Haus in Kooperation mit der Langen Nacht der Museen.

Madame Nielsen

Die dänische Autorin und Performance- Künstlerin spielt mit Identitäten und Geschlechterrollen. In den 1990er-Jahren war sie Teil der New Yorker Combo „The Wooster Group“, zu ihrem 2018 auf deutsch erschienenen Roman „Der endlose Sommer“ hieß es im Literarischen Quartett des „ZDF“: „In der Gegenwartsliteraur gibt es keinen vergleichbaren sprachlichen Stoff, der so süchtig macht.“ Aus diesem Roman liest Madame Nielsen am Sonnabend um 10.30 Uhr im St.-Petri-Dom gemeinsam mit Maria ­Stepanova.

Etta Scollo

Die Sizilianerin verbindet in ihrer Kunst Musik, Literatur und Lyrik. Sie studierte Kunst und Architektur in Turin, brach aber ab und widmete sich den Studien von Gesang und Tanz in Wien. Sie spielte schon mit Champion Jack Dupree und lebt heute in Berlin. In den 1980er-Jahren landete sie mit der italienischen Version eines Beatles-Songs einen Hit in Österreich. Ihr Projekt „Il fiore splendente“ ist eine poetisch-musikalische Hommage an die arabisch-sizilianischen Dichter des neunten bis zwölften Jahrhunderts. Bei der Eröffnungsgala im Theater Bremen tritt Scolo gemeinsam mit der französischen Cellistin Zoé Cartier auf.