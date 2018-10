Wir verlosen Karten (WK)

Am 1. November findet im Modernes in Bremen die große Musikvideoshow statt. Dort werden aus 13 Finalisten die besten Musikvideos ausgewählt. 59 dieser kurzen Filme waren von Regisseuren aus Bremen und Niedersachsen eingereicht worden. Das Publikum entscheidet wer den Wettbewerb gewinnt

Der WESER-KURIER ist Medienpartner der Show und verlost 2x2 Karten für die Veranstaltung. Dazu schreiben Sie einfach eine Mail an gewinnspiele(at)weser-kurier.de mit dem Betreff "Musikvideoshow" und geben an, warum Sie beim Finale dabei sein wollen. Aus den eingesendeten E-Mails losen wir zwei Gewinner aus. Das Gewinnspiel dauert bis Montag, 29. Oktober, 12 Uhr. Wir informieren die Gewinner dann zeitnah. Anschließend können Sie die Karten im Kundenzentrum in der Martinistraße 43 abholen. (hee)



