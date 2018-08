Die hochgelobte brasilianische Produktion "The Boat", in der ein gestrandetes Boot Chaos auslöst, feiert in Oldenburg ihre Europapremiere. (Internationales Filmfest Oldenburg)

Europäisches Arthouse-Kino, US-amerikanische Independent-Produktionen und ein bisschen Hollywood: Die 25. Ausgabe des Internationalen Filmfests Oldenburg hat in seinem Jubiläumsjahr für jeden Cineasten-Geschmack etwas im Angebot. Beim vom 12. bis 16. September stattfindenden Festival sind auffällig viele Werke von Frauen oder mit zentralen Frauenfiguren vertreten.

„Wir haben nicht gezielt nach solchen Filmen gesucht, sondern sind bei der Suche nach starken Filmen darauf gestoßen“, sagte Organisator Torsten Neumann bei der Pressekonferenz im Casablanca Programmkino in Oldenburg am Dienstag. 40 bis 50 Spielfilme – die genaue Zahl steht vier Wochen vor dem Eröffnungstag noch nicht fest – sowie 15 Kurzfilme sind während des Festivals zu sehen. Die Vorführungen verteilen sich auf vier Kinos mit sechs Sälen.

Zudem verwandelt sich traditionell auch die Justizvollzugsanstalt Oldenburg während des Filmfestivals in einen Kinosaal. Einsitzende Häftlinge schauen die Filme dann zusammen mit Gästen, die sich im Vorverkauf Tickets besorgen. "Wir sind das einzige Festival der Welt, das so etwas macht", sagte Neumann. Der Etat liege in diesem Jahr bei knapp 400.000 Euro. Die Stadt Oldenburg beteilige sich mit 95.000 Euro.

Zum Jubiläumsfestival bekommt erstmals ein in der Reihe "Midnite Xpress" vertretener Film einen eigenen Preis. In dieser Reihe werden Produktionen aus den Genres Horror, Fantasy und Thriller gezeigt, die alles andere als leichte Kost sind. Insgesamt gibt es somit vier Preise: Neben dem besten "Midnite-Xpress"-Film werden der beste Schauspieler und der beste Kurzfilm prämiert, und es wird ein Publikumspreis vergeben.

Des Weiteren sind einige der besten Filme in der Festivalgeschichte ab diesem Mittwoch als Vorgeschmack auf das Festival im Stream verfügbar. Zusammen mit dem Streamingdienst "Filmconfect" bietet das Filmfest Oldenburg sowohl Independent-Produktionen als auch größere Filme sowie Klassiker an. Ganz nach dem Prinzip "mehr Klasse statt Masse", wie Neumann sagte.

Rund 1500 Filme wurden im Jubiläumsjahr eingereicht. Mit der finalen Auswahl möchten die Organisatoren um Neumann ihrem Ruf gerecht werden, dass es sich bei dem Internationalen Filmfest Oldenburg um eine Veranstaltung handelt, die sich traut, Entdeckungen zu machen. "Und nicht eines, dass sich nur bei anderen, größeren Festivals bedient", so Neumann.

Weltpremiere: "Angst in meinem Kopf"

Unter den in diesem Jahr gezeigten Filmen ragt unter anderem die brasilianische Produktion "The Boat" heraus, bei der ein gestrandetes Boot für reichlich Verwirrung sorgt. Spannend geht es bei dem russischen Film "The Unforgiven" zu, der die Flugzeugkollision von Überlingen aus dem Jahr 2002 und den anschließenden Mord an einem der Fluglotsen thematisiert. Regisseur Sarik Andreasyan und Hauptdarsteller Dmitriy Nagiev werden bei der Europapremiere zu Gast sein.

Ihre Weltpremiere feiert die deutsche TV-Produktion "Angst in meinem Kopf", in der Claudia Michelsen als Justizvollzugsbeamtin zu sehen ist. In der US-Produktion "The Private Life of a Modern Woman" ist Sienna Miller in der Hauptrolle zu sehen, auch Alec Baldwin ist dabei. Miller spielt eine Schauspielerin, die ihren Exfreund erschießt. Mit ihrem neuesten Werk "Write When You Get Work" kommt die US-Amerikanerin Stacy Cochran nach Oldenburg, die sich in den 1990er-Jahren als Independent-Filmemacherin etablierte.

Wie in jedem Jahr wird das Filmfestival wieder mit einem Trailer beworben, der bundesweit in 100 Kinos laufen soll. Neumann spielt wie gewohnt die Hauptrolle und agiert als Bond-Bösewicht Dr. No. Dieser führt ein mehrere Minuten langes Wortduell mit James Bond (Sean Connery), für das sich die Macher an den Originalaufnahmen des ersten Streifens der Agenten-Reihe bedienen durften.